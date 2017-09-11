Можно ожидать роста индекса ММВБ до ближайшего сопротивления в зоне 2050-2070 пунктов - "Открытие Брокер"

"Прошлая неделя сложилась вполне удачно для российского рынка. Рост котировок нефти обеспечил нефтегазовый сектор поводом для оптимизма. Успешный Восточный экономический форум позволил бумагам металлургов игнорировать укрепление рубля. Сам же рубль продолжал своё наступление как на фоне слабого доллара на глобальном рынке, так и статистики, показавшей замедление инфляции. Представители ЦБ РФ говорили о том, что на заседании 15 сентября будет обсуждаться вопрос снижения ставки на 50 базисных пунктов. На текущей неделе можно вновь ожидать роста индекса ММВБ до ближайшего сопротивления в зоне 2050-2070, а также ещё одной волны укрепления рубля до 56,8-57,0 за доллар", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.