Сегодня открытие торгов может пройти вблизи 2030-2035 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок закрепился по итогам недели вблизи 200-дневной средней и демонстрирует усиление тенденции к росту в условиях возобновления притока капитала в биржевые фонды в последние отчетные недели и попыток роста цен на нефть под влиянием конъюнктурных факторов, связанных с влиянием ураганов на состояние инфраструктуры юго-восточного побережья США. В центре внимания на этой неделе находятся два значимых события – заседание Банка России и решение по ставке, а также результаты пересмотра кредитного рейтинга агентством S&P. При благоприятном развитии событий рост рынка акций в ближайшей перспективе может продолжиться с движением в область 2060-2080 пунктов ММВБ. Сегодня открытие торгов может пройти вблизи 2030-2035 пунктов ММВБ, что предполагает повышение на 0,1-0,3%", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.