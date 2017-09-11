Российская валюта сможет отыграть часть пятничных потерь - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов возможно восстановление рубля, что связано с утренним отскоком на рынке энергоносителей. В результате российская валюта сможет отыграть часть пятничных потерь. При этом дальнейшее восстановление рынка энергоносителей может способствовать возвращению доллара ниже отметки 57 рублей. Кроме цен на нефть поддержку российскому рынку начнет оказывать приближающийся налоговый период, в преддверии которого экспортеры продают валюту для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов. Это увеличивает предложение валюты на рынке, а, значит, будет способствовать стабильности рубля", - считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.