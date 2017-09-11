Рынок акций откроется умеренным ростом основных индексов - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Продажам в наших активах будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent сегодня с утра смогла отыграть отметку 54 доллара, однако продолжает торговаться ниже уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. При этом российских "быков" поддержит динамика внешних фондовых площадок. Так, по итогам пятничных торгов в США индекс Dow Jones подтянулся на 0,1%, а индекс S&P500 снизился на 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,5%. На торгах в Азии преобладают покупки, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднялись на 1,4% и 0,2% соответственно. На наш взгляд, позитив с внешних площадок перевесит, что позволит нашему рынку открыться умеренным ростом основных индексов. При этом ситуация на рынке энергоносителей в начале торгов окажет сдерживающее влияние, однако в дальнейшем мы не исключаем возобновления роста цен на нефть, что придаст "быкам" дополнительные силы, как и открытие Европы, где мы ожидаем преобладания покупок в начале торгов. В сложившихся обстоятельствах к середине дня индекс ММВБ может полноценно закрепиться выше отметки 2040 пунктов", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.