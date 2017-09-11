Доллар будет консолидироваться в границах 57,10-57,50 руб., евро может реализовать рост к 69,20 - TeleTrade

"Сдержанное поведение на прошедших выходных властей КНДР, от которых ожидали очередного сюрприза из-за празднования годовщины образования страны, вернуло аппетит к риску. На открытии торговой сессии понедельника защитные активы – японская иена и золото - потеряли в цене. Сегодня будет обнародована резолюция ООН в отношении ядерной программы Северной Кореи. Содержательная часть документа и возможная реакция на него могут привести к активным движениям на рынке, даже несмотря на скудный макроэкономический календарь. На Московской бирже валютные пары, скорее всего, проведут день в узких диапазонах. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет консолидироваться в границах 57,10-57,50. Евро может реализовать рост к 69,20", – полагает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.