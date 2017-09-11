Brent поднялась до $54,05 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Нефть дорожает после существенного снижения цен по итогам прошлой недели.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в пятницу и завершили прошлую неделю в "минусе" из-за опасений, что ураган "Ирма", достигший побережья Флориды в воскресенье, может причинить серьезный ущерб экономике США.

Эксперты также опасались, что КНДР проведет очередной запуск ракеты в субботу, в день основания страны.

По итогам недели Standard & Poor's 500 упал на 0,6%,

Некоторую поддержку рынку акций в пятницу оказали новости о том, что Палата представителей американского Конгресса вслед за Сенатом утвердила соглашение о продлении лимита госдолга.

"Никто особо не верил в то, что с потолком госдолга возникнет проблема, но уверенность в том, что проблемы не будет, определенно обеспечила подъем на пару пунктов", - считает портфельный менеджер Federated Global Allocation Fund Стив Кьявароне.

Ураган "Ирма", сила которого ослабела в минувшие выходные до категории 2 по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона, в воскресенье добрался до материковой части штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Без света остаются более 4,5 млн домов домохозяйств. Вместе с тем существовали опасения, что "Ирма" доберется до берега, не растеряв мощи, в качестве урагана категории 5, что привело бы к более плачевным последствиям.

По оценке эксперта Saxo Bank Питера Гарнри, сумма ущерба от урагана может составить рекордные для США $200 млрд в связи с высокой стоимостью недвижимости во Флориде.

В интервью CNBC в пятницу глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что, какими бы разрушительными ни были ураганы, они обычно оказывают поддержку экономическому росту в более длительной перспективе.

"К несчастью, долгосрочный эффект этих бедствий де-факто подстегивает экономическую активность, поскольку нужно отстраивать все то, что было разрушено ураганами", - сказал он.

Ожидания убытков перестраховочных компаний были пересмотрены в сторону снижения, что подстегнуло рост курсов их акций в пятницу: Everest Group прибавила 5%, XL Group - 5,8%. Однако по итогам прошлой неделе Everest сократила капитализацию на 10%, XL Group - на 5%.

Стоимость акций кредитного бюро Equifax Inc., входящего в тройку крупнейших в США, рухнула на 13,7% после того, как компания сообщила о масштабном нарушении кибербезопасности, в результате которого хакеры могли получить доступ к персональным данным почти половины населения США - 143 млн человек.

Котировки бумаг производителя оружия American Outdoor Brands (ранее известного как Smith & Wesson) обвалились на 17,8%. Компания отчиталась об убытке за первый финквартал.

Цена акций IT-компании Tintri упала на 31,9% на сообщении о квартальном убытке.

Акции крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger подешевели на 7,5%. Компания объявила о сокращении капзатрат на $600 млн в течение двух лет и отчиталась о снижении квартальной прибыли на 8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 8 сентября повысился на 13,01 пункта (0,06%) и составил 21797,79 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,67 пункта (0,15%) - до 2461,43 пункта.

Nasdaq Composite потерял 37,68 пункта (0,59%) и составил 6360,19 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне повышения спроса на рискованные активы в отсутствие данных о новых испытаниях ядерного оружия в Северной Корее.

Ранее азиатские СМИ сообщали о том, что в минувшие выходные КНДР должна была осуществить пуск баллистической ракеты, и тот факт, что этого не произошло, поддержал рынки, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил в ходе торгов на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%.

"В целом настрой азиатских рынков позитивный, поскольку опасения трейдеров, как в отношении Северной Кореи, так и урагана "Ирма", ослабляются", - отмечает аналитик IG Group Цзиньи Пан.

Ослабление иены относительно доллара США поддерживает акции японских экспортеров в понедельник. Стоимость бумаг Toyota Motor подскочила на 1,4%, Mitsubishi Motors - на 1,1%, Sony - на 3,8%, Sharp - на 2,8%.

Акции южнокорейской Samsung Electronics подорожали в ходе торгов на 1,6%.

Также дорожают бумаги азиатских банков, показавшие существенное снижение цен на прошлой неделе. Стоимость акций австралийского Macquarie подскочила на 3% вслед за улучшением банком прогноза прибыли на первое финансовое полугодие.

Котировки акций китайских производителей электромобилей поднимаются в понедельник на информации о том, что власти КНР намерены установить крайний срок, до которого автопроизводители смогут продавать машины, работающие на традиционных видах топлива.

Бумаги BYD Co. выросли в цене на 4,2%, BAIC Motor - на 0,9%.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на усиление темпов роста как потребительских цен, так и цен производителей в Китае в прошлом месяце.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе 2017 года увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,4% в июле, сообщило в субботу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Августовские темпы роста стали максимальными за 7 месяцев.

Цены производителей в Китае в августе выросли по итогам 12-го месяца подряд. Рост цен в годовом выражении составил 6,3% после 5,5% в июле, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 5,7%.

Нефть дорожает после существенного снижения цен по итогам прошлой недели, обусловленного более медленным, чем ожидалось, открытием в США нефтеперерабатывающих мощностей, приостановленных из-за урагана "Харви".

Падению рынка также способствовали опасения уменьшения спроса на бензин и другие нефтепродукты в США в результате урагана "Ирма", и информация об ослаблении силы урагана, обрушившегося на Флориду в минувшее воскресенье, поддерживает рынок в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник поднялась на $0,27 (0,5%) - до $54,05 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подешевели на $0,71 (1,3%) - до $53,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,82%) - до $47,87 за баррель. Контракт подешевел на $1,61 (3,28%) - до $47,48 за баррель по итогам предыдущей сессии.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви".

Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей.

Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей, дистиллятов - на 1,396 млн баррелей.