Утренние прогнозы: рост индексов

В понедельник утром аналитики прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России. Индекс ММВБ может вырасти к 2060 пунктам.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно сохранение позитивного настроя инвесторов на фондовом рынке".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "На наш взгляд, позитив с внешних площадок перевесит, что позволит нашему рынку открыться умеренным ростом основных индексов. При этом ситуация на рынке энергоносителей в начале торгов окажет сдерживающее влияние, однако в дальнейшем мы не исключаем возобновления роста цен на нефть, что придаст "быкам" дополнительные силы, как и открытие Европы, где мы ожидаем преобладания покупок в начале торгов. В сложившихся обстоятельствах к середине дня индекс ММВБ может полноценно закрепиться выше отметки 2040 пунктов".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2031-2035 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем в случае сохранения благоприятного внешнего фона увидеть попытку продолжения сформировавшейся в динамике этого фондового индикатора в последние дни тенденции к росту".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На текущей неделе можно вновь ожидать роста индекса ММВБ до ближайшего сопротивления в зоне 2050-2070".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги понедельника, на наш взгляд, продолжат рост акций отечественных компаний, начавшийся в пятницу. Поддержкой послужит наметившийся рост интереса к рисковым активам и сохранение тенденции к росту цен на энергоносители. Целью роста по ММВБ мы видим уровень 2050 пунктов, по РТС - 1137 пунктов"".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "При благоприятном развитии событий рост рынка акций в ближайшей перспективе может продолжиться с движением в область 2060-2080 пунктов ММВБ. Сегодня открытие торгов может пройти вблизи 2030-2035 пунктов ММВБ, что предполагает повышение на 0,1-0,3%".

ИК "ФИНАМ" (Александр Крылов): "Индекс ММВБ по итогам недели закрылся над уровнем 2030 пунктов, что дает индикатору шансы продолжить рост в район 2060 пунктов. Поддержки в текущей ситуации остаются прежние — 2000 и 1990 пунктов".