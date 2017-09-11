Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2031-2035 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent пытаются отыграть понесенные вечером в пятницу потери, но пока держатся чуть ниже того уровня, на котором они находились при закрытии российского рынка акций на прошлой неделе. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2031-2035 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем в случае сохранения благоприятного внешнего фона увидеть попытку продолжения сформировавшейся в динамике этого фондового индикатора в последние дни тенденции к росту", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.