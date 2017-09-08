.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций на неделе продолжил рост вслед за нефтью
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в августе составила 0,5%
Дефляция в августе составила 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали снижение цен на 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,3%, прогноз Минэкономразвития - 3,3-3,6%
 
У Минфина нет денег для военных, строителей дорог и спецмедицины
Минфин по состоянию на 6 сентября не согласовал (преимущественно из-за отсутствия источников средств) заявки министерств и ведомств на бюджетное финансирование 2018-2020 годов. И, как пишет "Коммерсант", скорее всего, большая часть этих расходов...
 
Транспортный налог хотят заменить в РФ экологическим сбором
Минтранс Ф рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. До конца года министерство подготовит обоснование целесообразности такого изменения. Как сообщили "Известиям" источники в Минтрансе, работа проводится в...
 
В России меняется концепция будущей пенсионной системы
Центробанк и Минфин отказались от идеи обязать работающих россиян отчислять часть зарплат на пенсионные накопления. Об этом вчера заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов (его слова передало RNS) и подтвердил представитель Минфина, пишут...
 
08 сентября 2017 года 19:56

Рынок акций на неделе продолжил рост вслед за нефтью

Рынок акций на неделе продолжил рост вслед за нефтью, подорожавшей на фоне ослабления доллара, восстановления работы техасских НПЗ и надеждах на продление соглашения ОПЕК+. Лидерами подъема выступили бумаги экспортеров (нефтяников и металлургов), а сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступило укрепление рубля.

В период с 4 по 8 сентября индекс ММВБ вырос на 1,1% - до 2032,75 пункта, индекс РТС прибавил 1,7% и достиг 1119,61 пункта; доллар за неделю просел на 0,18 рубля, а ноябрьская нефть Brent подорожала на 2,8% или $1,46.

Неделя началась со снижения вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в связи с ядерными испытаниями КНДР, индекс ММВБ удержался выше рубежа 2000 пунктов благодаря смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля, а РТС просел к 1090 пунктам.

Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР.

Нефть Brent просела к $52,4 за баррель, но подросла WTI на ожиданиях запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".

Во вторник рынок акций превысил 1100 пунктов по индексу РТС на фоне ралли нефти и сопутствующего укрепления рубля, индекс ММВБ остался вблизи 2000 пунктов при разнополярной динамике цен blue chips. Лидировали в росте акции АФК "Система" (+8,8%) после того, как президент РФ В.Путин выразил надежду на мировое соглашение между АФК и "Роснефтью", отметив, что это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и инвестклимату в целом.

Нефть во вторник раллировала на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы НПЗ в Техасе, приостановленных из-за урагана "Харви", цена Brent превысила $53,5 за баррель, обновив максимум с конца мая.

В среду рынок акций продолжил подъем вслед за нефтью, индексы ММВБ и РТС закрепились выше важных рубежей 2000 и 1100 пунктов, отодвинув на второй план фактор геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР. Нефть Brent поднялась к $54 за баррель, при этом внимание инвесторов сместилось на новый ураган пятой категории "Ирма", который обрушился на Карибские острова и может нанести существенный ущерб штату Флорида. Ведущие мировые державы не пришли к единому мнению, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступили против введения новых санкций в отношении страны.

Лидерами роста выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+7,6%) после известий, что в результате продажи дочкой Mintha Holding пакета из 3% акций металлурга free float бумаг вырос с 12,7% до 15,7% - это дает шанс включения акций ММК в индекс MSCI. Также раллировали бумаги "Мобильных телесистем" (+3,6%) на новостях о запуске компанией третьего раунда buyback, в рамках которого планируется выкупить акции на сумму до 20 млрд руб. до апреля 2019 года. При этом основной акционер МТС - АФК "Система" – продолжит участвовать в buyback, сохраняя контроль в операторе.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне роста нефти, сокращения геополитической напряженности вокруг КНДР и решения Европейского Центробанка не менять монетарную политику; индекс ММВБ просел к 2010 пунктам, а РТС превысил 1110 пунктов благодаря укреплению рубля (доллар упал к 57 руб.). В лидерах роста вновь выступили бумаги ММК (+3,5%).

Президент США Д.Трамп и лидеры демократов Конгресса накануне согласовали пакет из трех мер: финансирование работы правительства и увеличение верхнего предела госдолга США до 15 декабря, а также выделение первого транша экстренной помощи (почти $8 млрд) на ликвидацию последствий урагана "Харви".

Поддержку Европе в четверг оказали статданные о ВВП еврозоны: оценка роста экономики зоны евро во втором квартале пересмотрена с 2,2% до 2,3% в годовом выражении. ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять ключевые процентные ставки и объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц.

Статистика Минэнерго США о недельных запасах сырья оказалась негативной для рынка нефти (запасы нефти выросли сильнее ожиданий, а сокращение резервов бензина и дистиллятов оказалось слабее прогнозов), однако после локальной коррекции нефть продолжила рост (Brent поднялась к $54,5 за баррель). Ураган "Ирма" признан одним из самых мощных в Атлантике за все время наблюдений.

В пятницу рынок акций сохранил позитивный импульс вместе с нефтью (Brent поднималась к $54,85 за баррель) в ожидании восстановления работы техасских НПЗ после урагана "Харви", индекс ММВБ протестировал 2030 пунктов, РТС – 1120 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги "РусГидро" (+3%) на фоне известий, что агентство Moody's повысило рейтинг компании с "Ва2" до "Ва1" со "стабильным" прогнозом. Настроения на мировых фондовых площадках были смешанными, инвесторы следили за движением урагана "Ирма" – предполагается, что 9-10 сентября ураган пройдет по территориям штатов Флорида, Джорджия, Алабама, Теннеси и Кентукки.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Трансконтейнера" (+23%), АФК "Система" (+15%), "АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+13%); хуже рынка выглядели бумаги "ТГК-1 "(-10%), "Мосэнерго" (-7%), "Энел Россия" (-7%).

Динамика рынка акций во второй декаде сентября будет зависеть от направления движения нефти, которое зададут новости о последствиях урагана "Ирма" и тропического шторма "Катя". Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1990-2070 пунктов, для индекса РТС - 1090-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 сентября 2017 года 19:48
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером из-за рисков негативных событий в выходные
Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль снижается в условиях развернувшейся вниз нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, на которых может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства.    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 19:37
Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю благодаря спросу на рисковые активы и высокой нефти
Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высокой нефти. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней на снижении вероятности еще одного повышения процентной ставки Федрезервом США в этом году, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 19:30
Рынок акций РФ завершил неделю ростом во главе с "Роснефтью", ММВБ обновил максимум за 5 месяцев
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "РусГидро" (MOEX: HYDR), подогретыми корпоративными новостями, а также обновившими свои максимумы бумагами Сбербанка (MOEX: SBER) ; индекс ММВБ превысил 2030 пунктов и достиг на закрытие максимума за 5 месяцев (с начала апреля).    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 18:45
Рекомендуем участвовать в размещении бодов Эталон ЛенСпецСМУ по нижней границе диапазона - Уралсиб
Корпорация "Уралсиб" рекомендует принять участие в размещении облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" по нижней границе диапазона, при этом не исключает снижения ориентира по доходности ввиду спроса на облигации качественных эмитентов в секторе, говорится в обзоре "Уралсиба". "Инвесторам предлагаются...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 18:32
ЕЦБ все ближе к сокращению политики количественного смягчения - Julius Baer
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не принял никаких решений после заседания на текущей неделе и отложил решение по будущему политики количественного смягчения до следующей встречи, которая скорее всего состоится в октябре. В настоящее время ЕЦБ ежемесячно покупает активы на сумму 60 млрд евро,...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 17:57
Внешние и внутренние условия в целом благоприятны для рубля - Бинбанк
"Повышенный уровень геополитических рисков в мире сохраняется: на 9 сентября приходится празднование 69-й годовщины образования КНДР, которое может быть ознаменовано новыми ядерными испытаниями. Если негативные ожидания не реализуются, курс рубля может укрепиться и преодолеть отметку 57 руб./долл....    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 17:28
Рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно ввиду комфортного уровня цен на нефть и слабости доллара на мировых площадках - ИК "Велес Капитал"
"Предстоящая неделя на денежном рынке обещает быть достаточно комфортной, несмотря на старт очередного налогового периода в следующую пятницу. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сохраняются на значительном уровне, при этом триллион рублей, абсорбированный регулятором из системы...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 16:47
Российские индексы акций будут падать - Dukascopy Bank SA
"Что касается российских фондовых индикаторов, то после роста в первые минуты торговой сессии пятницы вслед за акциями нефтегазовых компаний, к середине дня они торгуются в узком диапазоне значений вблизи максимумов последних трех месяцев. Так, индекс ММВБ вырос на 0,7% - до отметки 2015 пунктов,...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 16:18
Позитивная динамика нефтяных цен продолжится в ближайшей перспективе - Бинбанк
"К концу недели краткосрочное ралли на нефтяном рынке продолжается, цены фиксируются вблизи отметки 54,7$. Главным фактором роста ценовых котировок, в соответствии с нашими ожиданиями, стала ситуация, при которой техасские НПЗ восстанавливают нефтепереработку ускоренными темпами, в то время как...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 16:05
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках
Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль снижается в условиях смешанной динамики нефтяных цен и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, когда может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства.    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 15:45
Снижение курса доллара будет ограничено диапазоном 56-57 рублей - "Аналитика Онлайн"
  "Решение Банка России отказаться от аукционов валютного РЕПО на 7 и 28 дней может усилить давление на российскую валюту. На предстоящей неделе, вероятно, давление на рубль усилится. Участники рынка будут ждать снижения ключевой ставки. Напомним, что свое решение Центробанк озвучит в пятницу. В...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 15:17
Котировки Brent имеют все шансы вырасти в район $55,4 - ИК "ФИНАМ"
ышедшая статистика от EIA показала, что запасы нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина в США уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, добыча сократилась на 749 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне котировки марки Brent смогли закрепиться выше $54 и имеют все шансы вырасти...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 14:59
По итогам сентября в РФ возможен нулевой рост инфляции - Dukascopy Bank SA
Волна дефляции в РФ в сентябре закончится, инфляция составит 0-0,2%, цитирует ПРАЙМ главу Минэкономразвития Максима Орешкина. "Инфляция - 3,2% уже вчера. В сентябре инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля,...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 14:48
Ожидаем роста индекса ММВБ до 2343 пунктов к концу года - "Открытие Брокер"
На фоне публикации Росстатом данных о том, что за 4 недели августа и первую неделю сентября дефляция в совокупности составила 0,6%, рынок облигаций отреагировал значительным снижением ставок доходности по ближним как государственным, так и корпоративным облигациям, отмечает аналитик «Открытие...    читать дальше
.
08 сентября 2017 года 14:27
На следующей неделе сопротивление на уровне 2030 п. по ММВБ может быть пробито - ИК "Фридом-Финанс"
В пятницу на открытии российский фондовый рынок прибавляет 0,8%, почти все основные бумаги торгуются в «зеленой зоне», отмечает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лучше рынка выглядят акции металлургического и электроэнергетического...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.