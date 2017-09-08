Рынок акций на неделе продолжил рост вслед за нефтью, подорожавшей на фоне ослабления доллара, восстановления работы техасских НПЗ и надеждах на продление соглашения ОПЕК+. Лидерами подъема выступили бумаги экспортеров (нефтяников и металлургов), а сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступило укрепление рубля.

В период с 4 по 8 сентября индекс ММВБ вырос на 1,1% - до 2032,75 пункта, индекс РТС прибавил 1,7% и достиг 1119,61 пункта; доллар за неделю просел на 0,18 рубля, а ноябрьская нефть Brent подорожала на 2,8% или $1,46.

Неделя началась со снижения вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в связи с ядерными испытаниями КНДР, индекс ММВБ удержался выше рубежа 2000 пунктов благодаря смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля, а РТС просел к 1090 пунктам.

Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородной бомбы "беспрецедентной мощности". Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить экономические санкции и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с КНДР.

Нефть Brent просела к $52,4 за баррель, но подросла WTI на ожиданиях запуска некоторых техасских НПЗ, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви".

Во вторник рынок акций превысил 1100 пунктов по индексу РТС на фоне ралли нефти и сопутствующего укрепления рубля, индекс ММВБ остался вблизи 2000 пунктов при разнополярной динамике цен blue chips. Лидировали в росте акции АФК "Система" (+8,8%) после того, как президент РФ В.Путин выразил надежду на мировое соглашение между АФК и "Роснефтью", отметив, что это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и инвестклимату в целом.

Нефть во вторник раллировала на ожиданиях повышения спроса на сырье после возобновления работы НПЗ в Техасе, приостановленных из-за урагана "Харви", цена Brent превысила $53,5 за баррель, обновив максимум с конца мая.

В среду рынок акций продолжил подъем вслед за нефтью, индексы ММВБ и РТС закрепились выше важных рубежей 2000 и 1100 пунктов, отодвинув на второй план фактор геополитической напряженности после ядерных испытаний КНДР. Нефть Brent поднялась к $54 за баррель, при этом внимание инвесторов сместилось на новый ураган пятой категории "Ирма", который обрушился на Карибские острова и может нанести существенный ущерб штату Флорида. Ведущие мировые державы не пришли к единому мнению, как поступить с Северной Кореей, поскольку Китай и Россия выступили против введения новых санкций в отношении страны.

Лидерами роста выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+7,6%) после известий, что в результате продажи дочкой Mintha Holding пакета из 3% акций металлурга free float бумаг вырос с 12,7% до 15,7% - это дает шанс включения акций ММК в индекс MSCI. Также раллировали бумаги "Мобильных телесистем" (+3,6%) на новостях о запуске компанией третьего раунда buyback, в рамках которого планируется выкупить акции на сумму до 20 млрд руб. до апреля 2019 года. При этом основной акционер МТС - АФК "Система" – продолжит участвовать в buyback, сохраняя контроль в операторе.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне роста нефти, сокращения геополитической напряженности вокруг КНДР и решения Европейского Центробанка не менять монетарную политику; индекс ММВБ просел к 2010 пунктам, а РТС превысил 1110 пунктов благодаря укреплению рубля (доллар упал к 57 руб.). В лидерах роста вновь выступили бумаги ММК (+3,5%).

Президент США Д.Трамп и лидеры демократов Конгресса накануне согласовали пакет из трех мер: финансирование работы правительства и увеличение верхнего предела госдолга США до 15 декабря, а также выделение первого транша экстренной помощи (почти $8 млрд) на ликвидацию последствий урагана "Харви".

Поддержку Европе в четверг оказали статданные о ВВП еврозоны: оценка роста экономики зоны евро во втором квартале пересмотрена с 2,2% до 2,3% в годовом выражении. ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять ключевые процентные ставки и объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц.

Статистика Минэнерго США о недельных запасах сырья оказалась негативной для рынка нефти (запасы нефти выросли сильнее ожиданий, а сокращение резервов бензина и дистиллятов оказалось слабее прогнозов), однако после локальной коррекции нефть продолжила рост (Brent поднялась к $54,5 за баррель). Ураган "Ирма" признан одним из самых мощных в Атлантике за все время наблюдений.

В пятницу рынок акций сохранил позитивный импульс вместе с нефтью (Brent поднималась к $54,85 за баррель) в ожидании восстановления работы техасских НПЗ после урагана "Харви", индекс ММВБ протестировал 2030 пунктов, РТС – 1120 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги "РусГидро" (+3%) на фоне известий, что агентство Moody's повысило рейтинг компании с "Ва2" до "Ва1" со "стабильным" прогнозом. Настроения на мировых фондовых площадках были смешанными, инвесторы следили за движением урагана "Ирма" – предполагается, что 9-10 сентября ураган пройдет по территориям штатов Флорида, Джорджия, Алабама, Теннеси и Кентукки.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Трансконтейнера" (+23%), АФК "Система" (+15%), "АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+13%); хуже рынка выглядели бумаги "ТГК-1 "(-10%), "Мосэнерго" (-7%), "Энел Россия" (-7%).

Динамика рынка акций во второй декаде сентября будет зависеть от направления движения нефти, которое зададут новости о последствиях урагана "Ирма" и тропического шторма "Катя". Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1990-2070 пунктов, для индекса РТС - 1090-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".