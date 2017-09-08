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08 сентября 2017 года 19:48

Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером из-за рисков негативных событий в выходные

Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль снижается в условиях развернувшейся вниз нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, на которых может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства.

Курс доллара США составил 57,1925 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,865 руб./EUR1, прибавив 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 36,3 копейки - до 62,445 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро 8 сентября связано, с одной стороны, с развернувшейся вниз в рамках коррекции нефти, а с другой стороны - с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала перед выходными днями из-за опасений новой волны обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи. КНДР 9 сентября будет отмечать годовщину создания своего государства, и не исключено, что данное событие будет "отпраздновано" новым пуском баллистической ракеты.

Нефть перешла к снижению в пятницу вечером, но пока остается в плюсе с начала недели благодаря возобновлению работы американских НПЗ. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК снизилась на 0,53% - до $54,2 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряла к указанному времени 1,8%, опустившись до $48,2 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за ситуацией в Техасе, где компании пытаются устранить последствия урагана "Харви". По оценкам экспертов, в настоящее время не работают около 8% нефтеперерабатывающих мощностей в США из-за урагана; ранее показатель составлял почти 25%. Также инвесторы следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть. В пятницу ураган ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет Флориды в выходные.

"Несмотря на достаточно высокую нефть, рублю сегодня так и не удалось закрепиться под отметкой 57 руб./$1. Возможно, негативное влияние на курс нацвалюты оказывает существующая неопределенность и риски перед выходными, что заставляет игроков закрывать "длинные" позиции по рублю. Кроме того, неизвестно, насколько долго нефть будет находиться на таких высоких уровнях. Ведь причина высокой стоимости "черного золота" - это ураганы в США. Но они когда-то закончатся, и когда будет посчитан экономический ущерб, то вполне возможно, что реакция нефти будет негативной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

"Укрепление за отметку 57 руб./$1 дается отечественной валюте с большим трудом, так как текущие внешние факторы поддержки полностью учтены в стоимости рубля. В подобной ситуации любое изменение в настроениях инвесторов может обернуться заметной коррекцией, в особенности, учитывая почти непрерывное укрепления рубля с самого начала августа. Определенную угрозу для отечественной валюты представляет грядущее заседание Банка России, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов. Тем не менее, несмотря на "провал" инфляции, мы ожидаем традиционно осторожных действий со стороны регулятора в виде снижения ставки на 25 базисных пунктов или на 50 пунктов, но в сопровождении консервативных комментариев, которые сократят давление на рубль", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, российская валюта в пятницу начала дешеветь, несмотря на высокие нефтяные цены и слабые позиции доллара. Скорее всего, в условиях глобальной неопределенности, а также природных катаклизмов в Атлантическом океане игроки перед выходными стремятся выйти из рисковых активов. Баррель сорта Brent по-прежнему торгуется выше 54-долларовой отметки на фоне значительного падения производства в США после урагана "Харви". При этом, по данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы "черного золота" в стране выросли на 4,6 млн баррелей за неделю, а запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей. Однако инвесторов больше тревожит приближение к побережью Флориды нового урагана "Ирма", а также усиление тропического шторма "Катя" в Мексиканском заливе.

"Тем временем, доллар США остается под давлением на мировом рынке из-за раскола в американском истеблишменте и новостях о скорой отставке главы ФРС Джанет Йеллен. Остаются актуальными геополитические риски: в субботу КНДР может вновь запустить баллистическую ракету, "отметив" таким образом годовщину образования государства. Куда будет нацелена ракета, остается только гадать. Пока что у рубля сохраняется определенный "запас прочности", поэтому значительного снижения курса ждать не приходится. Существенная коррекция возможна после заседания совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 15 сентября", - полагает В.Зотов.

В свою очередь экономист Нордеа банка Татьяна Евдокимова отмечает, что, укрепившись с начала августа по отношению к доллару на 3%, рубль показывает наилучшую динамику среди валют стран с развивающимися рынками. Это укрепление произошло при относительной стабильности цен на нефть, которая торговалась в диапазоне $50-53 за баррель, и при отсутствии очевидной тенденции к ее повышению или понижению. Такая "отвязка" курса рубля от цены на нефть не является уникальным событием только этого августа. "Аппетит" иностранных инвесторов к российскому риску продолжает поддерживаться высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, которая, при отсутствии внешних потрясений, будет снижаться в обозримой перспективе. Помимо этого, российские кредитно-дефолтные свопы (CDS) сроком на пять лет вернулись к досанкционному уровню в районе 140 базисных пунктов, тем самым свидетельствуя об улучшении отношения инвесторов к российскому кредитному риску. Инвестиционная привлекательность России усиливается также тем, что экономика РФ окончательно вышла из двухлетней рецессии, а уровень инфляции досрочно достиг установленных ЦБ плановых 4%.

"Мы видим пространство для дальнейшего укрепления рубля в первой половине сентября в преддверии намеченного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, поскольку интерес к российским высокодоходным активам будет сохраняться на высоком уровне. Если ЦБ примет решение о существенном снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, что является нашим базовым сценарием, то потенциал для дальнейшего укрепления рубля сузится. В IV квартале 2017 года будут преобладать риски ослабления курса рубля, при реализации которых к концу года курс может составить 61 руб./$1. Данные риски в первую очередь связаны с предстоящими выплатами по внешним долгам и стремительным ростом импорта. В довершение к этому существует вероятность возникновения новой волны снижения "аппетита" к российским активам после публикации списка российских компаний, включенных в новый пакет санкций США, которая намечена на 1 октября", - полагает Т.Евдокимова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 9-11 сентября на 14,45 копейки, до 56,9966 руб./$1, и повысил курс евро на 44,87 копейки, до 68,6923 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 3,87 копейки по отношению к четвергу и составил 57,0118 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 5,73 копейки по отношению к 7 сентября и составил 57,0779 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 527,142 млн, из которых $1 млрд 262,211 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 264,931 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 45,77 копейки к закрытию четверга - до 68,7203 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 49,24 копейки по отношению к 7 сентября и составил 68,7987 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR417,735 млн, из которых EUR197,116 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR220,619 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу снизились по отношению к предыдущему торговому дню в ожидании снижения ключевой ставки Банка России на заседании 15 сентября. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась сразу на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 8,7% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 9 б.п., опустившись до 8,9% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась по сравнению с 7 сентября на 4 б.п. - до 9,03% годовых, на срок 3 месяца - на 3 б.п., до 9,03% годовых, на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 8,98% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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