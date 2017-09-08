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08 сентября 2017 года 19:37

Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю благодаря спросу на рисковые активы и высокой нефти

Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высокой нефти. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней на снижении вероятности еще одного повышения процентной ставки Федрезервом США в этом году, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась практически с самого начала активной торговой недели - с 5 сентября. Из-за того, что в понедельник в США был выходной (День труда), торги российскими еврооблигации в этот день проходили неактивно и без видимых изменений. Формированию тенденции к росту способствовали как растущие в цене базовые активы - US Treasuries, так и позитивная динамика нефтяных цен. В свою очередь рост стоимости американских казначейских обязательств был продиктован, с одной стороны, относительно "мягким" тоном высказываний представителей Федрезерва США, а с другой - публикацией "слабой" макроэкономической статистики, которая снижает вероятность очередного повышения процентных ставок американским ЦБ.

Заказы промышленных предприятий США в июле 2017 года рухнули на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за обвала заказов на транспортное оборудование на 19%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Без учета транспортного оборудования объем заказов в июле вырос на 0,5%. При этом заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, упали в позапрошлом месяце на 6,8%. Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования выросли на 1%.

Выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, состоявшиеся на неделе, в еще большей степени снизили ожидания повышения ставки Федрезерва в текущем году (вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сократилась до 25%). Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард в своем выступлении отметила, что регулятор должен проявлять осторожность в повышении процентных ставок, до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к достижению 2% (текущий таргет ФРС). Практически с аналогичным сигналом выступил и глава ФРБ Миннеаполиса. В частности, Нил Кашкари заявил, что преждевременные повышения ставки уже привели к негативным результатам: ужесточение монетарной политики могло стать причиной того, что инфляция остается слишком низкой, несмотря на улучшения на рынке труда.

В середине недели позитивная динамика отечественных евробондов продолжилась благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и новой волне повышения на нефтяных площадках. Заметный рост котировок и соответствующее снижение ставок US Treasuries, отмечавшиеся 5 сентября, тащили за собой облигации emerging markets, в том числе и российские евробонды. Инвесторы подтягивали котировки отечественных евробондов для того, чтобы сохранить сложившийся в последнее время уровень суверенных спредов. При этом рост нефти способствовал укреплению рубля, что в совокупности с последними данными о заметном снижении инфляции в России, стимулировало рост спроса мировых инвесторов на российские долговые бумаги - как валютные, так и рублевые.

Стоимость нефти марки Brent превысила в среду отметку $54 за баррель впервые с 25 мая на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ возобновят работу после урагана "Харви", а также благодаря заявлениям министра энергетики России Александра Новака о том, что страны ОПЕК и партнеры могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, если к 1 апреля 2018 года баланс спроса и предложения на рынке не восстановится.

В четверг в секторе российских еврооблигаций продолжился плавный рост цен благодаря позитивной динамике US Treasuries, которая толкала вверх не только российские бумаги, но и все облигации категории emerging markets. При этом итоги состоявшегося 7 сентября заседания Европейского Центробанка практически никак не сказались на мировых рынках, так как все решения европейского регулятора оказались в рамках ожиданий, а заявления главы ЕЦБ Марио Драги не внесли ясность в отношении действующей судьбы программы стимулирования (QE).

Торги на рынке российских еврооблигаций в последний день недели также открылись ростом, но ближе к вечеру ситуация потихонечку стала ухудшаться, что в итоге привело к тому, что к закрытию торгов котировки большинства выпусков растеряли большую часть дневного роста. Свое негативное влияние оказало наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, когда может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства, и не исключено, что данное событие будет "отпраздновано" новым пуском баллистической ракеты.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели практически не изменилась и составила 120% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять торговых дней на 5 пунктов и 8 сентября составил 72 базисных пункта).

Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,1%, с погашением в 2042 году - на 1% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 пункт и составил 251 базисный пункт). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,92%, с погашением в 2023 году - на 0,78% (их спред к US Treasuries сузился на 7 пунктов - до 135 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,11%. Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене за неделю на 0,7% - до 104,85% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и оставила 4,94% годовых), а десятилетние бумаги с погашением в 2027 году повысились за неделю на 1,3%, подорожав до 104,45% от номинала (доходность снизилась на 17 пунктов и составила 3,7% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе может сформироваться тенденция к снижению цен на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, на долговые рынки будут давить такие факторы, как локальная "перекупленность", возможная нисходящая коррекция мировых рынков капитала из-за неопределенностей с дальнейшей денежно-кредитной политикой мировых Центробанков, прежде всего Федрезерва США, очередное заседание которого состоится через полторы недели, а также новый виток роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.


Опубликовано: /Финмаркет/
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