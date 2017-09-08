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08 сентября 2017 года 19:30

Рынок акций РФ завершил неделю ростом во главе с "Роснефтью", ММВБ обновил максимум за 5 месяцев

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "РусГидро" (MOEX: HYDR), подогретыми корпоративными новостями, а также обновившими свои максимумы бумагами Сбербанка (MOEX: SBER) ; индекс ММВБ превысил 2030 пунктов и достиг на закрытие максимума за 5 месяцев (с начала апреля).

Индекс ММВБ вырос до 2032,75 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1119,61 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 3%.

Доллар подорожал до 57,19 рубля (+0,29 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 1,1-1,7%, доллар подешевел на 0,18 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Роснефти" (+2,9%, до 314,95 рубля), "РусГидро" (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7% и +2,6% "префы"). Обыкновенные акции Сбербанка выросли до 185,89 рубля (+1%), максимум дня и новый пик - 187,43 руб.

Акции "РусГидро" выросли на фоне известий, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг компании с "Ва2" до "Ва1" со "стабильным" прогнозом.

Поддержку бумагам "Роснефти" оказали новости, что консорциум QIA и Glencore продаст пакет из 14,16% бумаг "Роснефти" китайской компании CEFC с премией 16% к средней цене за 30 дней. Средняя цена акций "Роснефти" за последний месяц составляет порядка 305-308 рублей, таким образом, цена продажи пакета может оказаться 354-358 рублей за акцию. После сделки Glencore останется акционером "Роснефти" с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей 4,7%.

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Мосбиржи" (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%).

В Азии в пятницу отмечались смешанные настроения, просели индексы Японии на данных о ВВП страны за второй квартал - оценка роста экономики была пересмотрена с 4% до 2,5% в пересчете на годовые темпы, тогда как ожидался пересмотр до 2,9%.

Фондовая Европа в пятницу просела, смешанные настроения отмечаются в США (индекс S&P 500 снизился на 0,02%, Dow Jones вырос на 0,2%).

На нефтяном рынке наметилась коррекция перед выходными, когда ожидается достижение ураганом "Ирма" побережья Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть. Ранее на неделе нефть росла на фоне ослабления доллара, восстановления работы техасских НПЗ и надеждах на продление соглашения ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $54,23 за баррель (-0,5% и +0,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $48,24 за баррель (-1,7% и -0,1% накануне).

Около 12-13% нефтеперерабатывающих мощностей США по-прежнему выведены из строя.

По оценкам S&P Global Platts, добыча нефти государствами ОПЕК сократилась в августе впервые за пять месяцев - на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,65 млн баррелей в сутки.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынок акций вырос, несмотря на нейтральный внешний фон, критическими рубежами сопротивления по индексам ММВБ и РТС на недалекую перспективу выступают уровни 2050 и 1150 пунктов соответственно. Доллар в пятницу смог отскочить выше 57 руб./$1, однако в ближайшее время вероятно повторное тестирование этой отметки. Курс евро закрепился выше $1,2, и можно рассчитывать на продолжение движения евровалюты в восходящем тренде.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, в конце недели оптимизм на рынках исчерпался перед выходными, инвесторы предпочли закрыть часть длинных позиций в ожидании губительных последствий урагана "Ирма" и возможных новых ракетных пусков КНДР в честь Дня Независимости (9 сентября).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, рынку акций на неделе помогли вырасти подорожавшая нефть и позитивные итоги прошедшего Восточного экономического форума. Подъем рынка омрачался невнятной динамикой западных рынков, которые к концу недели торговались разнонаправлено - большинство европейских индексов показывали практически нулевую динамику, американские индексы преимущественно минусовали из-за опасений возможных последствий урагана "Ирма", который движется в направлении штата Флорида.

В конце следующей недели ЦБ РФ проведет заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

Как отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин, сентябрь предоставил уникальные возможности для нефтяных "быков", ОПЕК и роста нефтяных котировок. Окончание автомобильного сезона в США (4 сентября) не имеет в текущей ситуации большого значения. Сильные ураганы в Атлантике своим разрушительным воздействием внесли большие корректировки в поведение рынка. Тропический сезон продолжается до конца ноября, а добыча нефти в Мексиканском заливе уже снизилась, "страшилка рынка" в виде неуклонного роста американской добычи отошла на задний план. Возможно, все еще нормализуется и цена Brent не достигнет $60 за баррель, но весенние максимумы в районе $56,5-57 за баррель находятся в прицеле игроков.

Добыча нефти в США из-за урагана "Харви" показала (по недельным данным EIA) резкое снижение на 7,9% - до 8,781 млн баррелей. В пятницу, 8 сентября, нефть Brent продолжает движение вверх на факторе полной загрузки нефтепереработки в Азии и Европе, а нефть WTI, напротив, тормозится недозагрузкой мощностей в США. Игроки ожидают увидеть вечером данные по буровым нефтяным установкам в США от Baker Hughes.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что на неделе, завершившейся 6 сентября, приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $130 млн. Такого притока в фонды не было с марта текущего года. Соответственно, можно говорить о возвращении международных инвесторов в российские активы на фоне неуверенности в долларе и дальнейшем росте развитых рынков.

Рубль находится в паре процентов от своего максимального значения против доллара в текущем году. Факторы данного усиления остаются прежними: дорожающая нефть, слабый доллар и возможное снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов уже в следующую пятницу. Глава суверенного фонда Норвегии Амунд Хольмсен заявил о том, что около $5 млрд средств фонда вложено в российские активы: чуть больше половины инвестировано в акции, а остальное - в ОФЗ. Впрочем, перспективы укрепления рубля до минимальных значений года все же выглядят туманными. Доходность рубля остается высокой, но все же будет сокращаться вместе со снижением ставки ЦБ РФ.

Успешный Восточный экономический форум обещает загрузку предприятиям на кварталы и годы вперед, хотя некоторые проекты все еще находятся в сфере намерений. Есть шансы на продолжение позитивной динамики рынка акций в начале следующей недели, даже если Северная Корея вновь испугает Америку своими ракетными испытаниями.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+39,8%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+16,9%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+15,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,5%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,3%).

Акции ДВМП выросли на фоне неофициальных сообщений, что DP World, партнером которой в РФ выступает Российский фонд прямых инвестиций, подала ходатайство о приобретении около 39% акций FESCO. начальник Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Андрей Юнак заявил, что продажа акций FESCO иностранному инвестору может потребовать предварительного согласования с правительственной комиссией.

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-5,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3%), Lenta (-2,4%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,2%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 38,258 млрд рублей (из них 11,257 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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