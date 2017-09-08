Рекомендуем участвовать в размещении бодов Эталон ЛенСпецСМУ по нижней границе диапазона - Уралсиб

Корпорация "Уралсиб" рекомендует принять участие в размещении облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" по нижней границе диапазона, при этом не исключает снижения ориентира по доходности ввиду спроса на облигации качественных эмитентов в секторе, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Инвесторам предлагаются пятилетние биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Оферта не предусмотрена. Купон выплачивается ежеквартально. Ориентир ставки купона заявлен в диапазоне 9,4-9,65% годовых (доходность к погашению - 9,74-10,01% годовых). Амортизация: по 11% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-19-го купонов и 12% от номинальной стоимости в дату выплаты 20-го купона. Процентная ставка на весь период обращения будет определяться по результатам букбилдинга. Сбор заявок пройдет 12 сентября 2017 г. с 11:00 до 17:00 (мск). Ожидается, что выпуск получит первый уровень листинга на Московской бирже", - пишут аналитики корпорации.

АО "Эталон ЛенСпецСМУ" - компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon. Валютный риск эмитента минимален, поскольку долговые обязательства полностью номинированы в рублях, как и выручка. Последний валютный кредит компания погасила в 2015 году. В целом долговая нагрузка компании остается умеренной и в терминах Чистый долг/EBITDA LTM находится на уровне 1,2, что является самым низким уровнем среди крупнейших компаний сектора, представленных на рынке рублевого долга.

"Сейчас в обращении находятся два рублевых выпуска компании "Эталон ЛенСпецСМУ": ЛенСпецСМУ-2 с объемом 1,15 млрд руб. с погашением в декабре 2017 г. и размещенный в июне прошлого года выпуск серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. и с погашением в 2021 г. (YTM 9,5%). Цель размещения выпуска - приобретение новых проектов в Санкт-Петербурге и московском регионе для увеличения земельного банка. Кроме того, эмитент может использовать часть привлеченных за счет размещения средств для погашения облигационного займа серии 02 объемом 1,150 млрд руб., который подлежит погашению в декабре 2017 г.", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики "Уралсиба", у эмитента один из самый высоких кредитных рейтингов среди российских девелоперских компаний. Ему присвоены рейтинги от S&P ("B+"/Стабильный - долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале) и от агентства "Эксперт РА" ("ruA+"/Стабильный). В дальнейшем менеджмент компании не исключает получение рейтинга от агентства АКРА.

"На наш взгляд, у компании устойчивое финансовое положение и один из наиболее сильных кредитных профилей среди крупнейших российских девелоперов, чему, в частности, способствует сформированный в прошлые годы запас готового жилья. Это видно и из балансового отчет эмитента: в разделе "Запасы" отражена высокая доля готовой к реализации недвижимости. В 2010-2015 гг. компания строила больше, чем продавала, увеличивая таким образом запас готовой недвижимости. Мы ожидаем, что в 2017-2018 гг. продажи запасов готового жилья окажут поддержку как операционному денежному потоку (который по итогам последних 12 мес. был отрицательным, во многом за счет влияния изменения рабочего капитала), так и прибыльности", - говорится в обзоре.