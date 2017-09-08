ЕЦБ все ближе к сокращению политики количественного смягчения - Julius Baer

"Европейский центральный банк (ЕЦБ) не принял никаких решений после заседания на текущей неделе и отложил решение по будущему политики количественного смягчения до следующей встречи, которая скорее всего состоится в октябре. В настоящее время ЕЦБ ежемесячно покупает активы на сумму 60 млрд евро, чтобы поддержать восстановление экономики и вернуть инфляцию к целевому значению на уровне около 2%. Президент ЕЦБ Марио Драги сделал все возможное, чтобы не звучать слишком агрессивно, поскольку политика нулевой ставки во многом полагается на сотрудничество финансовых рынков. Драги признал, что укрепление евро ужесточает ситуацию на валютном рынке еврозоны, однако воздержался от комментариев насчет степени ужесточения. В результате, пара EUR/USD поднялась выше 1,20. Мы ожидаем, что через три месяца евро снова покажет ослабление, во многом из-за его невыгодного положения в плане процентной ставки и доходности. Отметим, что доходность по облигациям в Европе снизилась несмотря на то, что окончание политики количественного смягчения приближается. Это укрепляет нашу позицию, что евро будет показывать ослабление в будущем. Сокращение политики количественного смягчения должно начаться этой осенью, однако его поэтапный характер не оправдывает текущий повышенный уровень пары EUR/USD", – комментирует ситуацию главный стратег по валютам Julius Baer Дэвид Коль.