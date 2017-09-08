Внешние и внутренние условия в целом благоприятны для рубля - Бинбанк

"Повышенный уровень геополитических рисков в мире сохраняется: на 9 сентября приходится празднование 69-й годовщины образования КНДР, которое может быть ознаменовано новыми ядерными испытаниями. Если негативные ожидания не реализуются, курс рубля может укрепиться и преодолеть отметку 57 руб./долл. на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. В противном случае следует ожидать сохранение диапазона 57-58 руб./долл. Внешние и внутренние условия в целом благоприятны для рубля: природные катаклизмы в США поддерживают рост цен на нефть и сдерживают ожидания по скорости нормализации монетарной политики в развитых странах, Банк России в условиях нейтрализации краткосрочных рисков может снизить ключевую ставку на 50 б.п. Таким образом, можно ожидать, что курс доллара в течение недели будет составлять 56.5-58 руб./долл.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.