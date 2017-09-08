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08 сентября 2017 года 17:57
Внешние и внутренние условия в целом благоприятны для рубля - Бинбанк
"Повышенный уровень геополитических рисков в мире сохраняется: на 9 сентября приходится празднование 69-й годовщины образования КНДР, которое может быть ознаменовано новыми ядерными испытаниями. Если негативные ожидания не реализуются, курс рубля может укрепиться и преодолеть отметку 57 руб./долл. на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. В противном случае следует ожидать сохранение диапазона 57-58 руб./долл. Внешние и внутренние условия в целом благоприятны для рубля: природные катаклизмы в США поддерживают рост цен на нефть и сдерживают ожидания по скорости нормализации монетарной политики в развитых странах, Банк России в условиях нейтрализации краткосрочных рисков может снизить ключевую ставку на 50 б.п. Таким образом, можно ожидать, что курс доллара в течение недели будет составлять 56.5-58 руб./долл.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.
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08 сентября 2017 года 19:56
Рынок акций на неделе продолжил рост вслед за нефтью, подорожавшей на фоне ослабления доллара, восстановления работы техасских НПЗ и надеждах на продление соглашения ОПЕК+. Лидерами подъема выступили бумаги экспортеров (нефтяников и металлургов), а сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступило укрепление рубля. читать дальше
.08 сентября 2017 года 19:48
Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль снижается в условиях развернувшейся вниз нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, на которых может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства. читать дальше
.08 сентября 2017 года 19:37
Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высокой нефти. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней на снижении вероятности еще одного повышения процентной ставки Федрезервом США в этом году, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 сентября 2017 года 19:30
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "РусГидро" (MOEX: HYDR), подогретыми корпоративными новостями, а также обновившими свои максимумы бумагами Сбербанка (MOEX: SBER) ; индекс ММВБ превысил 2030 пунктов и достиг на закрытие максимума за 5 месяцев (с начала апреля). читать дальше
.08 сентября 2017 года 18:45
Корпорация "Уралсиб" рекомендует принять участие в размещении облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" по нижней границе диапазона, при этом не исключает снижения ориентира по доходности ввиду спроса на облигации качественных эмитентов в секторе, говорится в обзоре "Уралсиба". "Инвесторам предлагаются... читать дальше
.08 сентября 2017 года 18:32
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не принял никаких решений после заседания на текущей неделе и отложил решение по будущему политики количественного смягчения до следующей встречи, которая скорее всего состоится в октябре. В настоящее время ЕЦБ ежемесячно покупает активы на сумму 60 млрд евро,... читать дальше
.08 сентября 2017 года 17:28
Рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно ввиду комфортного уровня цен на нефть и слабости доллара на мировых площадках - ИК "Велес Капитал"
"Предстоящая неделя на денежном рынке обещает быть достаточно комфортной, несмотря на старт очередного налогового периода в следующую пятницу. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сохраняются на значительном уровне, при этом триллион рублей, абсорбированный регулятором из системы... читать дальше
.08 сентября 2017 года 16:47
"Что касается российских фондовых индикаторов, то после роста в первые минуты торговой сессии пятницы вслед за акциями нефтегазовых компаний, к середине дня они торгуются в узком диапазоне значений вблизи максимумов последних трех месяцев. Так, индекс ММВБ вырос на 0,7% - до отметки 2015 пунктов,... читать дальше
.08 сентября 2017 года 16:18
"К концу недели краткосрочное ралли на нефтяном рынке продолжается, цены фиксируются вблизи отметки 54,7$. Главным фактором роста ценовых котировок, в соответствии с нашими ожиданиями, стала ситуация, при которой техасские НПЗ восстанавливают нефтепереработку ускоренными темпами, в то время как... читать дальше
.08 сентября 2017 года 16:05
Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль снижается в условиях смешанной динамики нефтяных цен и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, когда может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства. читать дальше
.08 сентября 2017 года 15:45
"Решение Банка России отказаться от аукционов валютного РЕПО на 7 и 28 дней может усилить давление на российскую валюту. На предстоящей неделе, вероятно, давление на рубль усилится. Участники рынка будут ждать снижения ключевой ставки. Напомним, что свое решение Центробанк озвучит в пятницу. В... читать дальше
.08 сентября 2017 года 15:17
ышедшая статистика от EIA показала, что запасы нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина в США уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, добыча сократилась на 749 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне котировки марки Brent смогли закрепиться выше $54 и имеют все шансы вырасти... читать дальше
.08 сентября 2017 года 14:59
Волна дефляции в РФ в сентябре закончится, инфляция составит 0-0,2%, цитирует ПРАЙМ главу Минэкономразвития Максима Орешкина. "Инфляция - 3,2% уже вчера. В сентябре инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля,... читать дальше
.08 сентября 2017 года 14:48
На фоне публикации Росстатом данных о том, что за 4 недели августа и первую неделю сентября дефляция в совокупности составила 0,6%, рынок облигаций отреагировал значительным снижением ставок доходности по ближним как государственным, так и корпоративным облигациям, отмечает аналитик «Открытие... читать дальше
.08 сентября 2017 года 14:27
В пятницу на открытии российский фондовый рынок прибавляет 0,8%, почти все основные бумаги торгуются в «зеленой зоне», отмечает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лучше рынка выглядят акции металлургического и электроэнергетического... читать дальше
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