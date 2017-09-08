Рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно ввиду комфортного уровня цен на нефть и слабости доллара на мировых площадках - ИК "Велес Капитал"

"Предстоящая неделя на денежном рынке обещает быть достаточно комфортной, несмотря на старт очередного налогового периода в следующую пятницу. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сохраняются на значительном уровне, при этом триллион рублей, абсорбированный регулятором из системы в рамках депозитного аукциона, не мешает кредитным организациям чувствовать себя комфортно. Поэтому даже если во вторник Банк России увеличит лимит и попытается абсорбировать чуть больше 1 трлн руб. (так как ставки МБК к концу текущей недели вновь оказались заметно ниже уровня ключевой ставки ЦБ), можно не ожидать ухудшения ситуации на рынке в преддверии очередного налогового периода. На валютном рынке рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно ввиду комфортного уровня цен на нефть и слабости доллара на мировых площадках. Тем не менее, дальнейшее укрепление отечественной валюте ниже 57 против доллара дается уже с большим трудом, так как текущие внешние факторы поддержки полностью учтены в стоимости рубля. В подобной ситуации любое изменение в настроениях инвесторов может обернуться заметной коррекцией в отечественной валюты, в особенности, учитывая почти непрерывное укрепления рубля с самого начала августа. Определенную угрозу для отечественной валюты представляет грядущее заседание Банка России, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 б.п. Тем не менее, даже несмотря на «провал» инфляции, мы ожидаем традиционно осторожных действий со стороны регулятора в виде снижения ставки на 25 б.п. или на 50 б.п., но в сопровождении консервативных комментариев, которые сократят давление на рубль", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.