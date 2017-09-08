Российские индексы акций будут падать - Dukascopy Bank SA

"Что касается российских фондовых индикаторов, то после роста в первые минуты торговой сессии пятницы вслед за акциями нефтегазовых компаний, к середине дня они торгуются в узком диапазоне значений вблизи максимумов последних трех месяцев. Так, индекс ММВБ вырос на 0,7% - до отметки 2015 пунктов, а индекс РТС прибавил 0,7%, несмотря на ослабление курса рубля. На глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика основных индексов акций на фоне публикации неоднозначной макроэкономической статистики в Китае. Во второй половине дня мы ожидаем падения российских фондовых индикаторов на ожиданиях новых ракетных пусков КНДР в честь Дня Независимости, который отмечается завтра. Так что инвесторы будут сокращать позиции в высокодоходных активах, увеличивая долю в золотое и облигациях развитых стран", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.