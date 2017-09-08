Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль снижается в условиях смешанной динамики нефтяных цен и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, когда может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства.

Курс доллара США составил 57,205 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69 руб./EUR1, прибавив 58,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 43 копейки - до 62,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 9-11 сентября на 14,45 копейки, до 56,9966 руб./$1, и повысил курс евро на 44,87 копейки, до 68,6923 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 8 сентября связано, с одной стороны, с отсутствием ярко выраженной динамики на нефтяных площадках, а с другой стороны - с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала перед выходными днями из-за опасений новой волны обострения геополитической обстановки вокруг Северной Кореи. КНДР 9 сентября будет отмечать годовщину создания своего государства, и не исключено, что данное событие будет "отпраздновано" новым пуском баллистической ракеты.

Цены на нефть движутся разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, при этом WTI может завершить в плюсе первую неделю с июля, а котировки Brent находятся на максимальном уровне с 19 апреля. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,24% - до $54,62 за баррель. Вместе с тем нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снижается на 0,31% - до $48,94 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за последствиями урагана "Харви", который две недели назад привел к закрытию почти четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей в США и привел к снижению спроса на нефть. По оценкам экспертов, около 8% нефтеперерабатывающих мощностей США по-прежнему выведены из строя. Также инвесторы следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть. В пятницу ураган ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет Флориды в выходные.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, российская валюта в пятницу начала дешеветь, несмотря на нефтяной позитив и слабые позиции доллара. Скорее всего, в условиях глобальной неопределенности, а также природных катаклизмов в Атлантическом океане игроки перед выходными будут стремиться выйти из рисковых активов. Баррель сорта Brent по-прежнему торгуется выше 54-долларовой отметки на фоне значительного падения производства в США после урагана "Харви". При этом, по данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы "черного золота" в стране выросли на 4,6 млн баррелей за неделю, а запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей. Однако инвесторов больше тревожит приближение к побережью Флориды нового урагана "Ирма", а также усиление тропического шторма "Катя" в Мексиканском заливе. Уже в ближайшие дни непогода может негативно отразиться на поставках и переработке нефти в регионе.

"Тем временем, доллар США остается под давлением на мировом рынке из-за раскола в американском истеблишменте и новостях о скорой отставке главы ФРС Джанет Йеллен. Остаются актуальными геополитические риски: в субботу КНДР может вновь запустить баллистическую ракету, "отметив" таким образом годовщину образования государства. Куда будет нацелена ракета, остается только гадать. Пока что у рубля сохраняется определенный "запас прочности", поэтому значительного снижения курса ждать не приходится. Существенная коррекция возможна после заседания совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 15 сентября", - полагает В.Зотов.

"На мировом валютном рынке доллар продолжает дешеветь к остальным валютам, что оказывает определенную поддержку нефти и рублю. Несмотря на хорошие результаты в последнее время, средне- и долгосрочные перспективы рубля остаются под большим вопросом. Совокупность факторов с большой вероятностью приведет к его ослаблению, и чем сильнее будет укрепление сейчас, тем более сильной будет девальвация. На конец года по-прежнему лучше ориентироваться на отметки 61-63 руб./$1", - считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

В свою очередь экономист Нордеа банка Татьяна Евдокимова отмечает, что, укрепившись с начала августа по отношению к доллару на 3%, рубль показывает наилучшую динамику среди валют стран с развивающимися рынками. Это укрепление произошло при относительной стабильности цен на нефть, которая торговалась в диапазоне $50-53 за баррель, и при отсутствии очевидной тенденции к ее повышению или понижению. Такая "отвязка" курса рубля от цены на нефть не является уникальным событием только этого августа. "Аппетит" иностранных инвесторов к российскому риску продолжает поддерживаться высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, которая, при отсутствии внешних потрясений, будет снижаться в обозримой перспективе. Помимо этого, российские кредитно-дефолтные свопы (CDS) сроком на пять лет вернулись к досанкционному уровню в районе 140 базисных пунктов, тем самым свидетельствуя об улучшении отношения инвесторов к российскому кредитному риску. Инвестиционная привлекательность России усиливается также тем, что экономика РФ окончательно вышла из двухлетней рецессии, а уровень инфляции досрочно достиг установленных ЦБ плановых 4%.

"Мы видим пространство для дальнейшего укрепления рубля в первой половине сентября в преддверии намеченного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, поскольку интерес к российским высокодоходным активам будет сохраняться на высоком уровне. Если ЦБ примет решение о существенном снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, что является нашим базовым сценарием, то потенциал для дальнейшего укрепления рубля сузится. В IV квартале 2017 года будут преобладать риски ослабления курса рубля, при реализации которых к концу года курс может составить 61 руб./$1. Данные риски в первую очередь связаны с предстоящими выплатами по внешним долгам и стремительным ростом импорта. В довершение к этому существует вероятность возникновения новой волны снижения "аппетита" к российским активам после публикации списка российских компаний, включенных в новый пакет санкций США, которая намечена на 1 октября", - полагает Т.Евдокимова.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка РФ ключевая ставка будет понижена на 50 базисных пунктов - до 8,5% годовых против 25 базисных пунктов, ожидавшихся ранее, а далее регулятор продолжит снижение ставки на 25 базисных пунктов. В целом по итогам 2017 года ставка будет снижена до 8% годовых, а по итогам 2018 года - до 7,25% годовых. Эксперты Morgan Stanley отмечают, что сентябрьское снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, скорее всего, не повлияет на курс рубля, так как спрос на него в настоящее время достаточно устойчивый.

"Мы добавили локальные российские бонды в список наиболее привлекательных бумаг (list of likes) и рекомендуем открывать длинные позиции в десятилетних ОФЗ без хеджирования валютных рисков с целью по доходности 7,3%. Мы по-прежнему держим "короткие" позиции в долларе США против рубля с целью в 55,5 руб./$1", - говорится в обзоре Morgan Stanley.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу снизились по отношению к предыдущему торговому дню в ожидании снижения ключевой ставки Банка России на заседании 15 сентября. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась сразу на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 8,7% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 9 б.п., опустившись до 8,9% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась по сравнению с 7 сентября на 4 б.п. - до 9,03% годовых, на срок 3 месяца - на 3 б.п., до 9,03% годовых, на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 8,98% годовых.