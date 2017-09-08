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08 сентября 2017 года 16:18

Позитивная динамика нефтяных цен продолжится в ближайшей перспективе - Бинбанк

"К концу недели краткосрочное ралли на нефтяном рынке продолжается, цены фиксируются вблизи отметки 54,7$. Главным фактором роста ценовых котировок, в соответствии с нашими ожиданиями, стала ситуация, при которой техасские НПЗ восстанавливают нефтепереработку ускоренными темпами, в то время как уровни производства остаются существенно пониженными. Так, по последним данным отчета Минэнерго США, запасы сырой нефти за прошлую неделю, в течение которой "Харви" достиг пика своей силы, возросли на 4,58 млн барр. Такие объемы роста запасов не слишком пугают нефтетрейдеров и позволяют полагать, что ураган не нанес столь критичного вреда американскому нефтяному спросу. Данные отчета продемонстрировали колоссальный спад производства нефти в штатах – на 750 тыс.барр./сутки - до уровня 8,78 млн барр./сутки. По оценкам американских нефтепроизводителей, производственные мощности НПЗ нормализуются уже в течение следующих двух недель, однако, для восстановления нефтедобычи до "доураганных" уровней может потребоваться порядка 1-1,5 месяцев. В результате мы полагаем, что нефтяные цены будут оставаться в повышенном ценовом диапазоне вплоть до полноценного восстановления добычи нефти в США. Также следующая неделя предоставит рынку информацию о фундаментальных показателях – объемах мировых запасов сырой нефти и темпах их снижения, а также оценки уровня производства и соблюдения сделки со стороны ОПЕК. Мы ожидаем, что данные отчетов МЭА и ОПЕК будут содержать информацию о том, что ОПЕК за август смогла отойти от максимальных уровней производства, сократив его до отметок 32,6-32,7 млн барр./сутки, тем самым улучшив соблюдение условий пакта ОПЕК+. Таким образом, умеренно позитивный новостной фон на следующей неделе может выступить еще одним фактором поддержки цен, что позволит закрепиться котировкам Brent в диапазоне $53-55,6 на краткосрочную двухнедельную перспективу", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.


Опубликовано: /Бинбанк/
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