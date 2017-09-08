Снижение курса доллара будет ограничено диапазоном 56-57 рублей - "Аналитика Онлайн"

"Решение Банка России отказаться от аукционов валютного РЕПО на 7 и 28 дней может усилить давление на российскую валюту. На предстоящей неделе, вероятно, давление на рубль усилится. Участники рынка будут ждать снижения ключевой ставки. Напомним, что свое решение Центробанк озвучит в пятницу. В условиях рекордно низкой инфляции и стабильности на финансовых рынках ЦБ может понизить ставку на 0,25-0,5%. На этом фоне курс доллара на Московской бирже снизился до 57 рублей 10 копеек, евро торгуется в районе 68 рублей 90 копеек. Снижение курса доллара будет ограничено диапазоном 56-57 рублей. Эти уровни довольно неплохо подходят для покупок валюты на среднесрочную перспективу. Целями для роста будут являться отметки 60-61 рубль за доллар. Следующей целью могут стать 62-63 рубля. Учитывайте, что временные горизонты такого роста, на наш взгляд, могут сместиться на конец 2017-начало 2018 гг.", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.