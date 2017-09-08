Котировки Brent имеют все шансы вырасти в район $55,4 - ИК "ФИНАМ"

Вышедшая статистика от EIA показала, что запасы нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина в США уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, добыча сократилась на 749 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне котировки марки Brent смогли закрепиться выше $54 и имеют все шансы вырасти в район $55,4, откуда может последовать коррекция, указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Поддержкой "черному золоту" выступает уровень $52,9.