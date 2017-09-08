По итогам сентября в РФ возможен нулевой рост инфляции - Dukascopy Bank SA

Волна дефляции в РФ в сентябре закончится, инфляция составит 0-0,2%, цитирует ПРАЙМ главу Минэкономразвития Максима Орешкина. "Инфляция - 3,2% уже вчера. В сентябре инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля, подходит к концу. Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону, - сказал министр журналистам в кулуарах ВЭФ-2017. - В прошлом сентябре инфляция была 0,2%, в этом, я думаю, в диапазоне порядка 0-0,2%. Соответственно, 3,1-3,3 (в годовом выражении - ред.)" В августе 2017 года дефляция в России составила рекордные 0,5%.

"В целом, мы согласны с оценками главы Минэкономиразвития. Действительно, и по нашим расчетам, в текущем месяце возможен нулевой рост инфляции. В то же время снижение цен на плодоовощную продукцию, которое мы наблюдали в последнее время и которое являлось основной дефляции, с окончанием сезона приостановится. Таким образом, к концу года мы также ожидаем традиционного ускорения роста индекса потребительских цен в РФ", - комментирует новость руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.