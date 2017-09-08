Ожидаем роста индекса ММВБ до 2343 пунктов к концу года - "Открытие Брокер"

На фоне публикации Росстатом данных о том, что за 4 недели августа и первую неделю сентября дефляция в совокупности составила 0,6%, рынок облигаций отреагировал значительным снижением ставок доходности по ближним как государственным, так и корпоративным облигациям, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По оценкам, 2-летние ОФЗ уже закладывают в свои цены снижение ставки на заседании регулятора от 15 сентября на 0,5%. При этом, в базовом сценарии развития событий Центробанк на двух оставшихся заседаниях от 27 октября и 15 декабря также будет снижать ставку на один «шаг» или 0,25%. Таким образом, к концу 2017 года ключевая ставка с очень высокой вероятностью может достичь 8% годовых.

Все более мягкая монетарная политика Центробанка будет стимулировать спрос на рублевые активы. Помимо упомянутого опережающего роста котировок облигаций из-за снижения их эффективных доходностей к погашению вслед за рынком и укрепления рубля из-за притока спекулятивного капитала, ожидается высокий спрос на рынке акций. Снижение ставок удешевит маржинальное кредитование, снизит стоимость обслуживания рублевых заимствований у компаний (то есть даст прямой эффект на рост чистой прибыли). Помимо этого, участники рынка могут пересмотреть свои модели оценки активов, снизив ставки дисконтирования.

"На текущий момент ожидаем роста ММВБ до 2343 пунктов к концу года (+15,5%). В лидерах роста окажутся акции компаний, получающих рублевую выручку на потребрынке, имеющие сильные рыночные позиции и одновременно достаточно высокий уровень рублёвого долга, а также некоторые госбанки банки: Сбербанк, расписки «Ленты», «Детский Мир», МТС, ПИК", - заключает эксперт.