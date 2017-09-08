.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем роста индекса ММВБ до 2343 пунктов к концу года - "Открытие Брокер"
.
08 сентября 2017 года 14:48
Ожидаем роста индекса ММВБ до 2343 пунктов к концу года - "Открытие Брокер"
На фоне публикации Росстатом данных о том, что за 4 недели августа и первую неделю сентября дефляция в совокупности составила 0,6%, рынок облигаций отреагировал значительным снижением ставок доходности по ближним как государственным, так и корпоративным облигациям, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По оценкам, 2-летние ОФЗ уже закладывают в свои цены снижение ставки на заседании регулятора от 15 сентября на 0,5%. При этом, в базовом сценарии развития событий Центробанк на двух оставшихся заседаниях от 27 октября и 15 декабря также будет снижать ставку на один «шаг» или 0,25%. Таким образом, к концу 2017 года ключевая ставка с очень высокой вероятностью может достичь 8% годовых. Все более мягкая монетарная политика Центробанка будет стимулировать спрос на рублевые активы. Помимо упомянутого опережающего роста котировок облигаций из-за снижения их эффективных доходностей к погашению вслед за рынком и укрепления рубля из-за притока спекулятивного капитала, ожидается высокий спрос на рынке акций. Снижение ставок удешевит маржинальное кредитование, снизит стоимость обслуживания рублевых заимствований у компаний (то есть даст прямой эффект на рост чистой прибыли). Помимо этого, участники рынка могут пересмотреть свои модели оценки активов, снизив ставки дисконтирования. "На текущий момент ожидаем роста ММВБ до 2343 пунктов к концу года (+15,5%). В лидерах роста окажутся акции компаний, получающих рублевую выручку на потребрынке, имеющие сильные рыночные позиции и одновременно достаточно высокий уровень рублёвого долга, а также некоторые госбанки банки: Сбербанк, расписки «Ленты», «Детский Мир», МТС, ПИК", - заключает эксперт.
.
08 сентября 2017 года 19:56
Рынок акций на неделе продолжил рост вслед за нефтью, подорожавшей на фоне ослабления доллара, восстановления работы техасских НПЗ и надеждах на продление соглашения ОПЕК+. Лидерами подъема выступили бумаги экспортеров (нефтяников и металлургов), а сдерживающим фактором для роста индекса ММВБ выступило укрепление рубля. читать дальше
.08 сентября 2017 года 19:48
Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль снижается в условиях развернувшейся вниз нефти и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, на которых может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства. читать дальше
.08 сентября 2017 года 19:37
Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высокой нефти. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней на снижении вероятности еще одного повышения процентной ставки Федрезервом США в этом году, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 сентября 2017 года 19:30
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "РусГидро" (MOEX: HYDR), подогретыми корпоративными новостями, а также обновившими свои максимумы бумагами Сбербанка (MOEX: SBER) ; индекс ММВБ превысил 2030 пунктов и достиг на закрытие максимума за 5 месяцев (с начала апреля). читать дальше
.08 сентября 2017 года 18:45
Корпорация "Уралсиб" рекомендует принять участие в размещении облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" по нижней границе диапазона, при этом не исключает снижения ориентира по доходности ввиду спроса на облигации качественных эмитентов в секторе, говорится в обзоре "Уралсиба". "Инвесторам предлагаются... читать дальше
.08 сентября 2017 года 18:32
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не принял никаких решений после заседания на текущей неделе и отложил решение по будущему политики количественного смягчения до следующей встречи, которая скорее всего состоится в октябре. В настоящее время ЕЦБ ежемесячно покупает активы на сумму 60 млрд евро,... читать дальше
.08 сентября 2017 года 17:57
"Повышенный уровень геополитических рисков в мире сохраняется: на 9 сентября приходится празднование 69-й годовщины образования КНДР, которое может быть ознаменовано новыми ядерными испытаниями. Если негативные ожидания не реализуются, курс рубля может укрепиться и преодолеть отметку 57 руб./долл.... читать дальше
.08 сентября 2017 года 17:28
Рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно ввиду комфортного уровня цен на нефть и слабости доллара на мировых площадках - ИК "Велес Капитал"
"Предстоящая неделя на денежном рынке обещает быть достаточно комфортной, несмотря на старт очередного налогового периода в следующую пятницу. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сохраняются на значительном уровне, при этом триллион рублей, абсорбированный регулятором из системы... читать дальше
.08 сентября 2017 года 16:47
"Что касается российских фондовых индикаторов, то после роста в первые минуты торговой сессии пятницы вслед за акциями нефтегазовых компаний, к середине дня они торгуются в узком диапазоне значений вблизи максимумов последних трех месяцев. Так, индекс ММВБ вырос на 0,7% - до отметки 2015 пунктов,... читать дальше
.08 сентября 2017 года 16:18
"К концу недели краткосрочное ралли на нефтяном рынке продолжается, цены фиксируются вблизи отметки 54,7$. Главным фактором роста ценовых котировок, в соответствии с нашими ожиданиями, стала ситуация, при которой техасские НПЗ восстанавливают нефтепереработку ускоренными темпами, в то время как... читать дальше
.08 сентября 2017 года 16:05
Москва. 8 сентября. Доллар США и евро умеренно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль снижается в условиях смешанной динамики нефтяных цен и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала перед выходными, когда может вновь обостриться ситуация вокруг Северной Кореи, которая 9 сентября будет отмечать день образования своего государства. читать дальше
.08 сентября 2017 года 15:45
"Решение Банка России отказаться от аукционов валютного РЕПО на 7 и 28 дней может усилить давление на российскую валюту. На предстоящей неделе, вероятно, давление на рубль усилится. Участники рынка будут ждать снижения ключевой ставки. Напомним, что свое решение Центробанк озвучит в пятницу. В... читать дальше
.08 сентября 2017 года 15:17
ышедшая статистика от EIA показала, что запасы нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина в США уменьшились на 3,2 миллиона баррелей, добыча сократилась на 749 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне котировки марки Brent смогли закрепиться выше $54 и имеют все шансы вырасти... читать дальше
.08 сентября 2017 года 14:59
Волна дефляции в РФ в сентябре закончится, инфляция составит 0-0,2%, цитирует ПРАЙМ главу Минэкономразвития Максима Орешкина. "Инфляция - 3,2% уже вчера. В сентябре инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля,... читать дальше
.08 сентября 2017 года 14:27
В пятницу на открытии российский фондовый рынок прибавляет 0,8%, почти все основные бумаги торгуются в «зеленой зоне», отмечает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лучше рынка выглядят акции металлургического и электроэнергетического... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.