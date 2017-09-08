Торговый диапазон на сегодня составляет 56,80 – 57,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Российская валюта в пятницу утром начала дешеветь, несмотря на нефтяной позитив и слабые позиции доллара, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Скорее всего, в условиях глобальной неопределенности, а также природных катаклизмов в Атлантическом океане игроки перед выходными будут стремиться выйти из рисковых активов. Баррель сорта Brent по-прежнему торгуется выше 54-долларовой отметки на фоне значительного падения производства в США после урагана «Харви». При этом, по данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы «черного золота» в стране выросли на 4,6 млн баррелей за неделю, а запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей. Однако инвесторов больше тревожит приближение к побережью Флориды нового урагана «Ирма», а также усиление тропического шторма «Катя» в Мексиканском заливе. Уже в ближайшие дни непогода может негативно отразиться на поставках и переработке нефти в регионе. Тем временем, доллар США остается под давлением из-за раскола в американском истеблишменте и новостях о скорой отставке главы ФРС Джанет Йеллен. Остаются актуальными геополитические риски: в субботу КНДР может вновь запустить баллистическую ракету, «отметив» таким образом годовщину образования государства. Куда будет нацелена ракета, остается только гадать. Пока что у рубля сохраняется определенный «запас прочности», поэтому значительного снижения курса ждать не приходится. Существенная коррекция возможна после заседания Совета директоров ЦБ РФ. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,80 – 57,80 руб./долл.".