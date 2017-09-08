На следующей неделе сопротивление на уровне 2030 п. по ММВБ может быть пробито - ИК "Фридом-Финанс"

В пятницу на открытии российский фондовый рынок прибавляет 0,8%, почти все основные бумаги торгуются в «зеленой зоне», отмечает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лучше рынка выглядят акции металлургического и электроэнергетического сектора. Внешний фон спокойный. Игроки слабо отреагировали на то, что рост ВВП Японии и экспорта Китая оказались слабее прогноза. На азиатских и европейских площадках динамика фьючерсов разнонаправленная. В течение дня ожидаю спокойные торги, а закрытие на уровне 2020 п. по индексу ММВБ.

"Техническая картина напоминает разворотный паттерн, но я полагаю, что сопротивление 2030 п. по ММВБ на следующей неделе может быть пробито: шансы на это выше, чем вероятность отката вниз, - прогнозирует эксперт ИК. - Поводом для этого является рост нефти, укрепление рубля, улучшение макроэкономических прогнозов, что может побудить иностранных инвесторов увеличить вложения в фонды, ориентированные на Россию. Сегодня в фокусе нет заметных новостей. В США опубликуют данные о числе буровых установок. Но на нефть большее влияние оказывает приближение ураганов к побережью Флориды. Brent торгуется выше $54,50 за баррель. Этот уровень, скорее всего, продержится до середины следующей недели. Пара USD/RUB котируется вблизи отметки 57, я ожидаю, что день также завершится вблизи этого уровня, а на следующей неделе укрепление рубля может продолжиться, и российская валюта будет торговаться в диапазоне 56–57 за доллар".