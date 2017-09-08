Morgan Stanley добавил локальные бонды РФ в топ-лист, рекомендует покупать десятилетние ОФЗ и рубль

Morgan Stanley ожидает, что по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка РФ ключевая ставка будет понижена на 50 базисных пунктов - до 8,5% против 25 базисных пунктов, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы добавили локальные российские бонды в список наиболее привлекательных бумаг (list of likes) и рекомендуем открывать длинные позиции в десятилетних ОФЗ без хеджирования валютных рисков с целью по доходности 7,3%. Мы по-прежнему держим короткие позиции в долларе США против рубля с целью в 55,5 руб./$1", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, ЦБ РФ понизит в сентябре ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 8,5%, а далее продолжит снижение на 25 базисных пунктов. В целом по итогам 2017 года ставка, по оценке экспертов, будет снижена до 8%, а по итогам 2018 года - до 7,25%.

Кроме того, в обзоре сообщается, что теперь экономист Morgan Stanley по РФ ожидает инфляцию в России на уровне 3,6% на конец 2017 года и 4,0% в среднем по текущему году. Однако ожидается, что в 2018 году темпы инфляции ускорятся: к концу года - 4%, а в среднем по году - 4,2%.

Эксперты Morgan Stanley отмечают, что снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, скорее всего, не повлияет на курс рубля, так как спрос на него в настоящее время достаточно устойчивый.