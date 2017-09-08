Цены на нефть, скорее всего, продолжат чувствовать себя уверенно в ближайшее время - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за 4 месяца по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США продолжают возвращаться к работе после урагана «Харви», а ураган «Ирма» имеет мало шансов затронуть нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 8 сентября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 54,67 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели4,4%. Американский эталон WTI находился в районе 49,02, подорожав за этот период 3,7%. По данным информационного агентства Bloomberg, в пятницу 8 сентября всего 8% нефтеперерабатывающих мощностей оставались выведенными из работы после урагана «Харви». Неделю назад эта цифра достигала 20%.

Агентство энергетической информации США вчера, по итогам прошлой недели, зафиксировало рост запасов сырой нефти на 4,6 миллиона баррелей. Падение запасов бензина составило 3,2 миллиона. Данные оказались несколько хуже ожиданий рынка, но цены их проигнорировали, обозначив заряженность продолжать рост.

Цены на нефть, скорее всего, продолжат чувствовать себя уверенно в ближайшее время, полагает эксперт. Есть позитив, связанный с тем, что последствия урагана Харви оказались совсем не такими как опасались участники рынка. Есть сильные заявления со стороны ОПЕК+ о намерении следовать плану по сокращению добычи и продлить его в случае необходимости. Есть ожидания статистики по динамике запасов в Европе и Азии. Прогнозируется их падение. И есть торможение темпов роста добычи в США при сложившихся ценах около 50 долларов за баррель.

"Полагаю, что все это позволит котировкам Brent закрепиться в более высоком коридоре колебаний, чем тот, который мы наблюдали летом. Летом мы торговались в районе 48-53 доллара, а сейчас перейдем к 50-57. В случае если в середине сентября поступят данные о том, что запасы в Европе и Азии сокращаются достаточно активно, то мы можем протестировать и 60 долларов за баррель", - заключает эксперт ГК "Форекс Клуб".