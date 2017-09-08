Возможно движение пары EUR/USD в направлении отметки 1,2 - "Нордеа Банк"

"Несмотря на крайне мягкую тональность пресс-конференции и на неизменный пресс-релиз по итогам заседания, заявлений Драги о том, что наблюдаемая волатильность евро является источником неопределенности, оказалось недостаточно, чтобы прервать уверенное укрепление евро последних месяцев. ЕЦБ пересмотрел прогноз по инфляции до 2019 года, снизив его на 0,1 пп на всем прогнозном периоде в связи с наблюдаемым укреплением евро. Довольно слабое снижение прогноза, вероятно, стало сигналом для рынка о не слишком высокой обеспокоенности ЕЦБ текущей динамикой валютного курса и стало одним из поводов для укрепления евро. Против доллара также сыграли данные о первичных заявках на пособие по безработице в США, показавшие существенное увеличение (с 236 тыс. до 298 тыс.), отражая последствия урагана. Приближение новых ураганов к территории США продолжит негативно влиять на американскую экономику, создавая дополнительные риски для повышения ставки в декабре. Совокупность данных факторов привела вчера к ослаблению доллара до отметок 1,204, несмотря на высказывания представителя ФРС Дадли в поддержку еще одного повышения ставки до конца года. Сегодня рынки продолжат отыгрывать итоги вчерашнего заседания ЕЦБ, возможно, уделив больше внимания в целом весьма мягкому содержанию коммюнике и пресс-конференции. На этом фоне по итогам дня возможно коррекционное движение пары EUR/USD в направлении отметки 1,2", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.