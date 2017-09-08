Чем сильнее укрепление рубля сейчас, тем более сильной будет девальвация - РосЕвроБанк

"Сейчас нефть вернулась к уровню $54,5 за баррель, но у рубля есть шансы сохранить результаты и даже улучшить их. На валютном рынке доллар продолжил дешеветь к остальным валютам, что оказывает поддержку нефти и рублю. Сейчас российская валюта будет стремиться к отметке 56,5 к доллару, но, скорее всего, на текущий момент не преодолеет, даже несмотря на сохранение интереса к российским активам. По евро рубль будет сохраняться вблизи текущих уровней, отклоняясь от отметки в 68,6 на 20-30 коп. Несмотря на хорошие результаты в последнее время, средне- и долгосрочные перспективы рубля остаются под большим вопросом. Совокупность факторов с большой вероятность приведет к ослаблению, и чем сильнее будет укрепление сейчас, тем более сильной будет девальвация. На конец года по-прежнему лучше ориентироваться на отметки 61-63 руб. за доллар" , - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.