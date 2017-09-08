Рынок акций РФ утром поднялся к 2030п по ММВБ на фоне выросшей нефти и ослабления рубля

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к отметке 2030 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекции рубля вниз и выросшей нефти в ожидании восстановления работы техасских НПЗ после урагана "Харви"; настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2025,31 пункта (+0,8%, максимум дня - 2027,5 пункта), индекс РТС - 1117,68 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 57,09 рубля (+0,19 рубля).

В лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%).

Подешевели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Индексы в США в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения, Dow Jones и S&P 500 просели на акциях финансовых и потребительских компаний.

Инвесторы продолжают оценивать такие различные факторы, как приближающийся к Флориде ураган "Ирма" и выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги, а также достижение договоренностей о повышении потолка госдолга США, достигнутое в ночь со среды на четверг, сообщает MarketWatch.

В Азии в пятницу также отмечались смешанные настроения, просели индексы Японии на данных о ВВП страны за второй квартал - оценка роста экономики была пересмотрена с 4% до 2,5% в пересчете на годовые темпы, тогда как ожидался пересмотр до 2,9%. Тем не менее, рост ВВП Японии был зафиксирован шестой квартал подряд - это самый длительный период непрерывного экономического подъема в стране с 2006 года.

Фондовая Европа в пятницу проседает (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), но на нефтяном рынке цены сохраняют восходящую динамику на фоне ослабления доллара, восстановления работы техасских НПЗ и надеждах на продление соглашения ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $54,57 за баррель (+0,2% и +0,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $48,98 за баррель (-0,2% и -0,1% накануне).

Инвесторы также следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.

Около 12-13% нефтеперерабатывающих мощностей США по-прежнему выведены из строя.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило в четверг, что запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 4,58 млн баррелей (до 462,353 млн баррелей) при прогнозах роста на 4 млн баррелей.

Между тем, по оценкам S&P Global Platts, добыча нефти государствами ОПЕК сократилась в августе впервые за пять месяцев - на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,65 млн баррелей в сутки.

Старший аналитик ИК "Фридом финанс" Богдан Зварич полагает, что поводом для роста акций выступает ситуация на рынке нефти, где на фоне приближения урагана "Ирма" к американскому побережью дорожает нефть Brent. Цена нефти может попытаться подняться выше $55 за баррель, что позволит российским "быкам" сохранить инициативу.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что поддержку нефти оказывают последствия урагана "Харви", которые привели к закрытию НПЗ в Техасе и снижению добычи нефти в США на 749 тыс. б/с (до 8,8 млн б/с). Кроме того, сырьевые трейдеры готовятся к урагану "Ирма", по которому изменились прогнозы траектории движения за прошедшие сутки. Предполагается, что в текущие выходные ураган пройдет по территории штатов Флорида, Джорджия, Алабама, Теннеси и Кентукки. В зоне действия находится 4 НПЗ и более 15 заводов - в близлежащих штатах. Также котировкам нефти помогает ослабление доллара. На этом фоне инвесторы останутся в активах развивающихся стран, например, в российских ОФЗ, которые демонстрируют снижение доходности за неделю до заседания ЦБ РФ. Ожидается снижение ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов (до 8,5-8,75%).

Аналитики Sberbank CIB также отмечают высокий спрос на российские госбумаги - доходность 10-летних ОФЗ за последнюю неделю снизилась на 15 базисных пунктов благодаря притоку средств иностранных инвесторов в связи с ожиданиями более значительного снижения ставки ЦБ РФ. При этом доллар США после заседания совета управляющих ЕЦБ заметно ослаб. Также значимым фактором поддержки для российских активов остается высокая нефть.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, ближайшие выходные могут стать переломными для рынка нефти, когда ураган "Ирма" достигнет американского материка, и тогда станут понятны возможные масштабы разрушений. Соответственно, заложенные в настоящее время в котировки нефтяных фьючерсов ожидания перерыва в поставках нефти могут ослабнуть. Вряд ли реализация данного риска спровоцирует заметное ослабление курса рубля, но вполне может отразиться на привлекательности российского рынка акций. Индекс ММВБ продолжает оставаться ниже своей 200-дневной средней, которая выступает в качестве уровня сопротивления. Попытки прорваться наверх пока что недостаточно уверенные, рост бумаг сектора ТЭК сдерживается обоснованными сомнениями в устойчивости текущих уровней по нефти и относительно скромными ожиданиями дальнейшего роста цен на "черное золото" на горизонте года. Вопрос окончания действия соглашения ОПЕК+ и его воздействие на рынок продолжает беспокоить инвесторов, не спешащих наращивать вложения в акции нефтегазовых компаний.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ураган "Ирма" неумолимо продвигается в сторону Флориды и продолжает нервировать инвесторов. После прошедшего урагана "Харви" НПЗ в США постепенно возобновляют работу, однако более мощный ураган "Ирма" может понизить спрос на нефть во Флориде, где располагаются нефтяные терминалы. Так что пониженный спрос на нефть в США, скорее всего, будет сохраняться. К тому же в США закончился летний сезон автомобильных поездок.

Тема Северной Кореи тоже пока доставляет беспокойство. В субботу, 9 сентября, будет отмечаться годовщина основания КНДР, и в этой связи эксперты не исключают провокаций на выходных. При этом Дональд Трамп сказал, что военные действия против Северной Кореи продолжают оставаться возможной опцией.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+39,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,7%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7,5%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,2%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7 млрд рублей (из них 1,522 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).