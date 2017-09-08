Sberbank CIB снизил рейтинг GDR Globaltrans до "держать" в связи с ростом котировок

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Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для подорожавших бумаг компании была понижена с "покупать" до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста их рыночной стоимости.

"Мы обновили модель оценки Globaltrans с учетом финансовых показателей компании за первое полугодие 2017 года по МСФО, недавних изменений на рынке и обновления наших макроэкономических прогнозов. По нашему мнению, рынок полувагонов сейчас сбалансирован, а ставки аренды достаточно высокие для того, чтобы оправдать инвестиции в новый подвижной состав. При этом сегмент цистерн остается стабильным. Мы повысили прогнозную цену бумаг Globaltrans на фоне улучшения результатов компании в сегменте полувагонов и более низкого показателя WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Тем не менее теперь мы полагаем, что потенциал роста котировок GDR Globaltrans ограничен, так как цена этих бумаг выросла, и понижаем для них рекомендацию до "держать", - пишут эксперты инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $9,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,5 за штуку.