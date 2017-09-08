Предстоящие выходные могут стать переломными для нефтяного рынка - ВТБ 24

Комментарии М.Драги о принятии «большей части» решений по QE на следующем заседании ЕЦБ отправило курс евро на новые максимумы, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Спекулянты рассчитывают на большую жёсткость регулятора и скорое сворачивание нетрадиционных мер стимулирования. Однако это расходится с корректировкой прогноза ЕЦБ по инфляции на следующий год - он был понижен до 1.2%. Высказывание М. Драги общей обеспокоенности динамикой курса единой европейской валюты можно рассматривать как дополнительный негативный сигнал для игроков на повышение по евро. Эксперт полагает, что внимание спекулянтов к основной валютной паре в ближайшие дни ослабнет. Это будет вызвано в первую очередь снижением насыщенности информационного потока.

"В то же время предстоящие выходные могут стать переломными для нефтяного рынка. Движение урагана Ирма, его выход на сушу и возможные масштабы разрушений должны произойти как раз в ближайшие дни. Соответственно, заложенные в настоящее время в котировки нефтяных фьючерсов ожидания перерыва в поставках нефти могут ослабнуть. Вряд ли реализация данного риска спровоцирует заметное ослабление курса рубля, но отразиться на привлекательности российского рынка акций может вполне. Индекс ММВБ продолжает оставаться ниже своей 200-дневной средней, которая выступает в качестве уровня сопротивления. Попытки прорваться наверх пока что недостаточно уверенные. Основной для нашего рынка сектор – ТЭК – остаётся неподвижным на фоне обоснованных сомнений в устойчивости текущих уровней по нефти и относительно скромных ожиданиях дальнейшего роста цен на «чёрное золото» на горизонте года. Вопрос окончания действия соглашения ОПЕК+ и его воздействие на рынок продолжает беспокоить инвесторов, не спешащих наращивать вложения в акции нефтегазовых компаний", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.