Рубль стабилен к доллару, но слегка снижается к евро в начале торгов пятницы

Москва. 8 сентября. Изменения доллара США при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные, в то время как евро слегка подрастает, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,87-56,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,89 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 68,5925 руб./EUR1 (+17,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,4 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 62,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,89 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к евро и бивалютной корзине в пятницу утром связано, с одной стороны, с ростом европейской валюты против доллара на мировом рынке Forex, а с другой стороны - с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,22% - до $54,61 за баррель. В то же время нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снижается на 0,12% - до $49,03 за баррель. В четверг Brent подорожала на 0,5%, до $54,49 за баррель, тогда как WTI подешевела на 0,1%, до $49,09 за баррель.

Инвесторы следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило в четверг, что запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей. Между тем, по оценкам S&P Global Platts, добыча нефти государствами ОПЕК сократилась в августе впервые за пять месяцев - на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,65 млн баррелей в сутки.