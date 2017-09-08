"Атон" снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" в отсутствие краткосрочных катализаторов роста

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.

Новая прогнозная стоимость акций "АЛРОСА", рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 85 рублей за штуку.

Как отмечается в обзоре, эксперты не видят в краткосрочной перспективе позитивных триггеров для "АЛРОСА". Потенциал роста рыночной цены бумаг компании до нового прогнозного уровня составляет 8%, аналитики рекомендуют держать бумаги "АЛРОСА".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 103 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 78,7 рубля за штуку.