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08 сентября 2017 года 10:40
Доллар получил двойной удар - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар вчера получил двойной удар. Из США вышли очень настораживающие новости по рынку труда, где очень резко взлетело число первичных обращений вследствие урагана Харви. Но это только первые данные, захватившие этот период. Теперь инвесторы пытаются оценить, насколько сильными будут последствия ещё более сильной Ирмы. Возрастают опасения, что всё это может вынудить ФРС замедлить свой темп нормализации политики, так и не повысив третий раз ставку до конца года, а также продлив паузу на значительную часть будущего года. Слабость доллара на этих новостях распространилась широко по рынкам, где очень многие инструменты, оцениваемые в долларах, заметно выросли в цене. Нефть сегодня с утра прибавляет четвёртый день и торгуется вблизи 54.60 за баррель Brent, чего не было с мая. Отсюда сохраняется потенциал роста в область максимумов года – в область $55-$57. Продвижение нефти и общая слабость доллара помогли рублю вырасти вчера в ходе торгов, а продолжение этой динамики сегодня, по мнению эксперта, с утра настраивает на позитивный лад с утра. Вчера пара USD/RUB снизилась на 45 копеек до 56.90, и сегодня способна развить своё наступление вплоть до 56.50, если на рынках не произойдёт резкого разворота. EUR/USD прибавила со вчерашнего дня более 1.4%, получив импульс роста не только от слабости доллара, но и после осторожных комментариев Драги. В ходе пресс-конференции Глава ЕЦБ не прибегал к риторике о необходимости бороться с текущим укреплением евро, хотя им и было отмечено негативное отношение к возросшей волатильности курса. Тот факт, что ЕЦБ не видит угрозы в текущем курсе, вызвало очередную волну роста единой валюты. Сегодня с утра евро всего 9 пунктов не дошёл до отметки 1.21, поднявшись до самых высоких значений с декабря 2014-го. Укрепление евро было примерно равно по силе импульсу роста рубля на подорожавшей нефти, поэтому по итогам четверга пара EUR/RUB снизилась лишь на 1 копейку до 68.42. "Cегодня, вероятно, мы можем увидеть развитие этого движения и дальнейшее ослабление американской валюты. Препятствовать этому может разве что традиционная пятничная тяга к фиксации прибыли после трендовой недели. Однако рынки только-только взяли важные уровни сопротивления и имеют значительный потенциал развивать существующий тренд также и на будущей неделе", - прогнозирует А. Купцикевич.
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08 сентября 2017 года 13:04
Morgan Stanley ожидает, что по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка РФ ключевая ставка будет понижена на 50 базисных пунктов - до 8,5% против 25 базисных пунктов, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы добавили локальные российские бонды в список наиболее... читать дальше
.08 сентября 2017 года 12:29
"Сейчас нефть вернулась к уровню $54,5 за баррель, но у рубля есть шансы сохранить результаты и даже улучшить их. На валютном рынке доллар продолжил дешеветь к остальным валютам, что оказывает поддержку нефти и рублю. Сейчас российская валюта будет стремиться к отметке 56,5 к доллару, но, скорее... читать дальше
.08 сентября 2017 года 12:05
"Несмотря на крайне мягкую тональность пресс-конференции и на неизменный пресс-релиз по итогам заседания, заявлений Драги о том, что наблюдаемая волатильность евро является источником неопределенности, оказалось недостаточно, чтобы прервать уверенное укрепление евро последних месяцев. ЕЦБ... читать дальше
.08 сентября 2017 года 12:00
(добавлен текст после 2-го абзаца) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для подорожавших бумаг... читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:47
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к отметке 2030 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекции рубля вниз и выросшей нефти в ожидании восстановления работы техасских НПЗ после урагана "Харви"; настроения на мировых фондовых площадках смешанные. читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:41
"Нефтяные цены стабилизируются после роста на протяжении четырех последних сессий. Отчет Минэнерго США, выходивший накануне не оказал заметного влияния на рынок. Участники торгов проигнорировали рост запасов сырой нефти на 4,6 mn bbl, равно как и сокращение запасов бензина (-3,2 mn bbl) и... читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:21
Комментарии М.Драги о принятии «большей части» решений по QE на следующем заседании ЕЦБ отправило курс евро на новые максимумы, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Спекулянты рассчитывают на большую жёсткость регулятора и скорое сворачивание нетрадиционных мер стимулирования.... читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:11
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для подорожавших бумаг компании была понижена с "покупать"... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:55
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 1,20 рубля до 1,13 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "Атона" была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:27
Москва. 8 сентября. Изменения доллара США при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные, в то время как евро слегка подрастает, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:26
Остаемся оптимистами на сентябрь и ждем выхода цен на Brent в зону 55-60 долларов/баррель - Промсвязьбанк
"Фьючерс на нефть марки Brent завершил четверг умеренным повышением на фоне ожиданий приближения к США крайне сильного, по оценкам экспертов, урагана "Ирма" и крепости евро. Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей за прошлую неделю, отразившие последствия урагана "Харви", оказались хуже... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:22
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Новая прогнозная стоимость акций "АЛРОСА", рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 85 рублей за штуку. Как отмечается в обзоре, эксперты не видят в... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:08
"Нефть накануне весьма резво отреагировала на статистику Минэнерго. На неделе, завершившейся 1 сентября, коммерческие запасы нефти выросли на 4,6 млн бар. до 462,4 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,2 млн бар., а дистиллятов – на 1,4 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на... читать дальше
.08 сентября 2017 года 09:58
"К положительным факторам, оказывающим влияние на торги акциями российских компаний, стоит отнести продолжающийся рост цен на энергоносители, однако общее настроение на мировых фондовых площадках носит скорее негативный характер. Уровень поддержки индекса ММВБ расположен на 2000, индекса РТС - на... читать дальше
.08 сентября 2017 года 09:53
"Российский фондовый рынок балансирует вблизи максимумов конца августа по индексу ММВБ; дальнейший рост индикатора пока сдерживается замедлением подъема фондовых индексов зарубежных рынков, снижением активности подъема нефтяных котировок при ощутимом и в определенные моменты даже опережающем... читать дальше
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