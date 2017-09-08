Доллар получил двойной удар - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар вчера получил двойной удар. Из США вышли очень настораживающие новости по рынку труда, где очень резко взлетело число первичных обращений вследствие урагана Харви. Но это только первые данные, захватившие этот период. Теперь инвесторы пытаются оценить, насколько сильными будут последствия ещё более сильной Ирмы. Возрастают опасения, что всё это может вынудить ФРС замедлить свой темп нормализации политики, так и не повысив третий раз ставку до конца года, а также продлив паузу на значительную часть будущего года.

Слабость доллара на этих новостях распространилась широко по рынкам, где очень многие инструменты, оцениваемые в долларах, заметно выросли в цене. Нефть сегодня с утра прибавляет четвёртый день и торгуется вблизи 54.60 за баррель Brent, чего не было с мая. Отсюда сохраняется потенциал роста в область максимумов года – в область $55-$57.

Продвижение нефти и общая слабость доллара помогли рублю вырасти вчера в ходе торгов, а продолжение этой динамики сегодня, по мнению эксперта, с утра настраивает на позитивный лад с утра. Вчера пара USD/RUB снизилась на 45 копеек до 56.90, и сегодня способна развить своё наступление вплоть до 56.50, если на рынках не произойдёт резкого разворота.

EUR/USD прибавила со вчерашнего дня более 1.4%, получив импульс роста не только от слабости доллара, но и после осторожных комментариев Драги. В ходе пресс-конференции Глава ЕЦБ не прибегал к риторике о необходимости бороться с текущим укреплением евро, хотя им и было отмечено негативное отношение к возросшей волатильности курса.

Тот факт, что ЕЦБ не видит угрозы в текущем курсе, вызвало очередную волну роста единой валюты. Сегодня с утра евро всего 9 пунктов не дошёл до отметки 1.21, поднявшись до самых высоких значений с декабря 2014-го. Укрепление евро было примерно равно по силе импульсу роста рубля на подорожавшей нефти, поэтому по итогам четверга пара EUR/RUB снизилась лишь на 1 копейку до 68.42.

"Cегодня, вероятно, мы можем увидеть развитие этого движения и дальнейшее ослабление американской валюты. Препятствовать этому может разве что традиционная пятничная тяга к фиксации прибыли после трендовой недели. Однако рынки только-только взяли важные уровни сопротивления и имеют значительный потенциал развивать существующий тренд также и на будущей неделе", - прогнозирует А. Купцикевич.