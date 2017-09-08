Остаемся оптимистами на сентябрь и ждем выхода цен на Brent в зону 55-60 долларов/баррель - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть марки Brent завершил четверг умеренным повышением на фоне ожиданий приближения к США крайне сильного, по оценкам экспертов, урагана "Ирма" и крепости евро. Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей за прошлую неделю, отразившие последствия урагана "Харви", оказались хуже данных API и локально ослабили импульс к росту. Действительно, запасы сырой нефти выросли сильнее ожиданий (+4,6 млн барр.; ожидалось +4 млн), а запасы бензина (-3,2 млн) и дистиллятов (-1,4 млн) сократились слабее консенсуса Reuters (-5,4 и 3,5 млн барр. соответственно). Впрочем, история с ростом запасов нефти в Америке носит локальный характер (ряд НПЗ начинает работать) и вряд ли сильно повредит сентименту – перекосы на рынке нефти сохраняются, "Ирма" грозит сокращением предложения, а спрос весьма устойчив. Мы остаемся оптимистами на сентябрь и ждем выхода цен на Brent в зону 55-60 долларов/баррель", - указывает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.