Котировки Brent входят в «бычий» рынок - "Открытие Брокер"

"Нефть накануне весьма резво отреагировала на статистику Минэнерго. На неделе, завершившейся 1 сентября, коммерческие запасы нефти выросли на 4,6 млн бар. до 462,4 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,2 млн бар., а дистиллятов – на 1,4 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 822 тыс. бар. в сутки до 7,1 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,8 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +0,2% за год, 9,5 млн бар. бензина в сутки, или -1,0% за год, а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +9,9% за год. Однако наибольшее впечатление на спекулянтов произвела статистика по производству. На отчётной неделе добыча нефти в США сократилась на 749 тыс. бар. в сутки до 8,781 млн бар. ежедневной добычи. На этом фоне котировки Brent завершили день на отметке $54,49 за баррель, что означает вхождение в «бычий» рынок уже на дневном графике", - отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.