Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 сентября. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились вслед за негативной динамикой котировок акций финансовых и потребительских компаний. Инвесторы продолжают оценивать такие различные факторы, как приближающийся к Флориде ураган "Ирма" и выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги, а также достижение договоренностей о повышении потолка госдолга США, достигнутое в ночь со среды на четверг.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на максимальную величину с ноября 2012 года из-за наплыва заявок граждан, потерявших работу из-за урагана "Харви". Их число выросло на 62 тыс. - до 298 тыс., сообщило министерство труда в четверг. На предыдущей неделе количество заявок составило 236 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 6 тыс. с этого уровня - до 242 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу также не демонстрируют единой динамики вторую сессию подряд. Укрепление курса иены, слабые данные о ВВП Японии и китайском экспорте отрицательно влияют на рынки акций региона. Кроме того, новости о мощных ураганах в Атлантике и землетрясении магнитудой 8,4 у берегов Мексики сдерживают аппетит к риску. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%, до 161,71 пункта - до максимума за 10 лет. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,63%. Иена подорожала до максимума за 10 месяцев. Согласно окончательным данным, рост ВВП Японии во втором квартале составил 2,5% в пересчете на годовые темпы, а не 4%, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр до 2,9%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. При этом гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%, китайский Shanghai Composite почти не изменился. Инвесторов по-прежнему тревожит ситуация в КНДР. В эту субботу Северная Корея празднует годовщину образования государства, и эксперты ожидают очередного запуска баллистической ракеты. Рост экспорта из Китая замедлился в августе до 5,5% в долларовом выражении с 7,2% месяцем ранее, эксперты в среднем ожидали повышения на 6%. Импорт подскочил на 13,3% вместо ожидавшихся 10%.

В свою очередь нефть плавно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе. Ослабление курса доллара, восстановление работы техасских НПЗ, надежды на продление соглашения ОПЕК+ положительно влияют на динамику нефтяного рынка. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,46% - до $54,74 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась на 0,02% - до $49,1 за баррель. В четверг Brent подорожала на 0,5%, до $54,49 за баррель, тогда как WTI подешевела на 0,1%, до $49,09 за баррель. Инвесторы также следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило в четверг, что запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей. Между тем, по оценкам S&P Global Platts, добыча нефти государствами ОПЕК сократилась в августе впервые за пять месяцев - на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,65 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала более чем в 1,8 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,531 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,212 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 сентября вырос на 0,25% по отношению к предыдущему торговому дню (за счет заметного роста стоимости облигаций "МТС-001P-01" и "ГТЛК-001Р-03") и составил 106,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,27%, поднявшись до 527,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-01" (+7%), "ГТЛК-001Р-03" (+1,6%) и "Мостотрест-07" (+0,59%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-18" (-0,8%), "Мостотрест-08" (-0,5%) и "ГТЛК БО-08" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Пионер" объявила на 26 сентября оферту по облигациям серии 001Р-02. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 18 по 22 сентября. В ходе оферты компания обязуется выкупить до 2 млн облигаций по цене 100% от номинала. Агентом по выкупу бумаг назначен Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Компания в апреле разместила в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объемом до 15 млрд рублей 2-й выпуск бондов на 2 млрд рублей. Срок обращения займа - 3 года, купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 16 октября 2018 года.