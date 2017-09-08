Индекс РТС прибавит 0,3-0,5% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок сегодня может продолжить рост, индекс РТС прибавит 0,3-0,5%. Поддержку рынку оказывает дорогая нефть, а сдерживающими факторами выступают обострение отношений между Россией и США, а также геополитическая напряженность из-за КНДР. На динамику торгов также может повлиять фактор пятницы, игроки захотят частично зафиксировать прибыль по российским акциям, полученную за эту неделю. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Системы", которые растут в цене из-за появления некоторой определенности вокруг конфликта с "Роснефтью". Также интересны бумаги "Мосбиржи" и ММК, цены которых пробивают локальные максимумы. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по бумагам "Транснефти", "Русгидро" и "ФСК ЕЭС", у них еще есть куда падать", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.