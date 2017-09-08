В течение дня ожидаем переход рынка акций к умеренному росту - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок балансирует вблизи максимумов конца августа по индексу ММВБ; дальнейший рост индикатора пока сдерживается замедлением подъема фондовых индексов зарубежных рынков, снижением активности подъема нефтяных котировок при ощутимом и в определенные моменты даже опережающем укреплении курса рубля. Мы видим, что спрос на валюты развивающихся рынков высок (в условиях общего ослабления доллара), при этом рекордно низкая инфляция может стать триггером для возобновления цикла понижения ставки Банком России. На этом фоне вновь реанимируется идея игры на разнице процентных ставок, что обеспечивает приток капитала в рублевые активы. Мы видим в этом определенные риски, поскольку относительная близость курса к минимумам этого года может привести к корректировке ожиданий по финансовому результату экспортеров (в первую очередь, представителей нефтегазового и металлургического сегментов). Впрочем, позитивным фактором является возобновление возобновившийся на прошлой неделе приток в биржевые фонды акций, и на текущей неделе эта тенденция усиливается. Открытие торговой сессии сегодня может пройти вблизи отметки 2005-2010 пунктов ММВБ, что предполагает небольшое снижение относительно уровня вчерашнего закрытия. В течение дня ожидаем переход рынка к умеренному росту с движением в направлении 2020-2030 пунктов", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.