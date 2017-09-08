Доллар уже в начале торгов уйдет под 57 рублей - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Российская валюта будет поддержана как ростом цен на нефть, так и интересом со стороны иностранных инвесторов к рублевым облигациям. В результате доллар уже в начале торгов уйдет под 57 рублей. В случае же продолжения роста цен на нефть в течение дня американская валюта может сделать еще один существенный шаг к годовым минимумам, установленным в районе отметки 56 рублей, которая выступает ближайшей поддержкой и первой целью снижения", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.