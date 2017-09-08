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Главная / Мнения аналитиков / Доллар уже в начале торгов уйдет под 57 рублей - ИК "Фридом Финанс"
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08 сентября 2017 года 09:35
Доллар уже в начале торгов уйдет под 57 рублей - ИК "Фридом Финанс"
"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Российская валюта будет поддержана как ростом цен на нефть, так и интересом со стороны иностранных инвесторов к рублевым облигациям. В результате доллар уже в начале торгов уйдет под 57 рублей. В случае же продолжения роста цен на нефть в течение дня американская валюта может сделать еще один существенный шаг к годовым минимумам, установленным в районе отметки 56 рублей, которая выступает ближайшей поддержкой и первой целью снижения", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.
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08 сентября 2017 года 13:04
Morgan Stanley ожидает, что по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка РФ ключевая ставка будет понижена на 50 базисных пунктов - до 8,5% против 25 базисных пунктов, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы добавили локальные российские бонды в список наиболее... читать дальше
.08 сентября 2017 года 12:29
"Сейчас нефть вернулась к уровню $54,5 за баррель, но у рубля есть шансы сохранить результаты и даже улучшить их. На валютном рынке доллар продолжил дешеветь к остальным валютам, что оказывает поддержку нефти и рублю. Сейчас российская валюта будет стремиться к отметке 56,5 к доллару, но, скорее... читать дальше
.08 сентября 2017 года 12:05
"Несмотря на крайне мягкую тональность пресс-конференции и на неизменный пресс-релиз по итогам заседания, заявлений Драги о том, что наблюдаемая волатильность евро является источником неопределенности, оказалось недостаточно, чтобы прервать уверенное укрепление евро последних месяцев. ЕЦБ... читать дальше
.08 сентября 2017 года 12:00
(добавлен текст после 2-го абзаца) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для подорожавших бумаг... читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:47
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к отметке 2030 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекции рубля вниз и выросшей нефти в ожидании восстановления работы техасских НПЗ после урагана "Харви"; настроения на мировых фондовых площадках смешанные. читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:41
"Нефтяные цены стабилизируются после роста на протяжении четырех последних сессий. Отчет Минэнерго США, выходивший накануне не оказал заметного влияния на рынок. Участники торгов проигнорировали рост запасов сырой нефти на 4,6 mn bbl, равно как и сокращение запасов бензина (-3,2 mn bbl) и... читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:21
Комментарии М.Драги о принятии «большей части» решений по QE на следующем заседании ЕЦБ отправило курс евро на новые максимумы, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Спекулянты рассчитывают на большую жёсткость регулятора и скорое сворачивание нетрадиционных мер стимулирования.... читать дальше
.08 сентября 2017 года 11:11
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для подорожавших бумаг компании была понижена с "покупать"... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:55
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 1,20 рубля до 1,13 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "Атона" была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:40
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар вчера получил двойной удар. Из США вышли очень настораживающие новости по рынку труда, где очень резко взлетело число первичных обращений вследствие урагана Харви. Но это только первые данные, захватившие этот период. Теперь... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:27
Москва. 8 сентября. Изменения доллара США при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные, в то время как евро слегка подрастает, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:26
Остаемся оптимистами на сентябрь и ждем выхода цен на Brent в зону 55-60 долларов/баррель - Промсвязьбанк
"Фьючерс на нефть марки Brent завершил четверг умеренным повышением на фоне ожиданий приближения к США крайне сильного, по оценкам экспертов, урагана "Ирма" и крепости евро. Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей за прошлую неделю, отразившие последствия урагана "Харви", оказались хуже... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:22
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Новая прогнозная стоимость акций "АЛРОСА", рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 85 рублей за штуку. Как отмечается в обзоре, эксперты не видят в... читать дальше
.08 сентября 2017 года 10:08
"Нефть накануне весьма резво отреагировала на статистику Минэнерго. На неделе, завершившейся 1 сентября, коммерческие запасы нефти выросли на 4,6 млн бар. до 462,4 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,2 млн бар., а дистиллятов – на 1,4 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на... читать дальше
.08 сентября 2017 года 09:58
"К положительным факторам, оказывающим влияние на торги акциями российских компаний, стоит отнести продолжающийся рост цен на энергоносители, однако общее настроение на мировых фондовых площадках носит скорее негативный характер. Уровень поддержки индекса ММВБ расположен на 2000, индекса РТС - на... читать дальше
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