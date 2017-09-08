Есть поводы для возобновления роста акций - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших активах выступит ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне приближения урагана "Ирма" к американскому побережью нефть марки Brent поднялась в район 54,8 доллара за баррель. "Медведи" же будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, по итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,02% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,7%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем, что позитив с рынка энергоносителей перевесит, что позволит нашему рынку в начале дня продемонстрировать умеренный рост. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по торговому балансу Германии и Великобритании, а также промышленному производству в Великобритании, способные повлиять на настроения инвесторов. При этом мы не исключаем продолжения позитивной динамики на рынке энергоносителей и попытки нефти марки Brent подняться выше 55 долларов, что позволит российским "быкам" сохранить инициативу. Во второй половине торгов динамику активов может определить статистика из США, где сегодня выйдут данные по индексу запасов оптовой торговли, которые способны оказать влияние на расстановку сил на рынке", - комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.