Фактор пятницы может несколько "остудить" пыл покупателей рубля - TeleTrade

"В который раз уже за последние недели рубль извлекает выгоду от благоприятного сочетания практически всех факторов влияния.

Ближайшие технические цели снижения доллара на локальном рынке - 56,50 руб., и далее вплоть до нижней границы актуального торгового диапазона (рассчитанного с помощью метода TRT) – 55,75 руб. Фактор пятницы может несколько "остудить" пыл покупателей рубля в силу того, что краткосрочные игроки, вероятно, будут частично фиксировать полученную прибыль. Но в целом перспективы рубля продолжают сохранять положительный настрой и на более отдаленный горизонт. В первой половине торов на Московской бирже доллар будет консолидироваться в диапазоне 56,60–57,20 руб., евро отметится в диапазоне 68,30–68,80 руб.", – указывает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.