Индекс ММВБ будет колебаться вблизи текущих уровней - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent продолжают подъем на фоне резкого снижения производства "черного золота" в США, подтягиваясь к отметке $55 за баррель в ожидании предстоящей публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с незначительными изменениями в районе предыдущего закрытия по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.