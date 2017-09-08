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08 сентября 2017 года 09:45

MSCI AP на максимуме за 10 лет

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения.. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики. Нефть умеренно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились вслед за негативной динамикой котировок акций финансовых и потребительских компаний.

Инвесторы продолжают оценивать такие различные факторы, как приближающийся к Флориде ураган "Ирма" и выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги, а также достижение договоренностей о повышении потолка госдолга США, достигнутое в ночь со среды на четверг, сообщает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на максимальную величину с ноября 2012 года из-за наплыва заявок граждан, потерявших работу из-за урагана "Харви". Их число выросло на 62 тыс. - до 298 тыс., сообщило министерство труда в четверг.

На предыдущей неделе количество заявок составило 236 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 6 тыс. с этого уровня - до 242 тыс.

Стоимость рабочей силы в США во втором квартале выросла на 0,2%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. При этом производительность труда увеличилась на 1,5%. Оба показателя совпали со средними прогнозами аналитиков.

Предварительные данные оценивали повышение стоимости рабочей силы в апреле-июне на 0,6%, производительность труда - на 0,9%.

Среди 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, в четверг наиболее существенно подешевели акции банка JPMorgan Chase & Co. - на 1,75% и страховщика Travelers Cos. - на 1,6%.

Капитализация Berkshire Hathaway, которая владеет Geico и другими страховыми компаниями, опустилась на 1,9%.

Среди других представителей финансовой отрасли снизилась цена акций Bank of America (на 2,3%) и U.S. Bancorp (на 2,1%), страховщиков XL Group (на 4,9%) и Everest Re (на 6,8%).

Котировки бумаг Barnes & Noble упали на 9,6%. Сопоставимые продажи крупнейшей сети книжных магазинов США в минувшем квартале снизились на 4,9% по сравнению с ожидавшимися экспертами 4%. Тем не менее, компания сохранила прогноз на весь 2017 финансовый год, который предусматривает сокращение данного показателя на несколько процентов.

В то же время капитализация GoPro Inc. за день подскочила на 12,4% после того, как производитель портативных видеокамер заявил о том, что по итогам третьего квартала получит скорректированную прибыль.

Бумаги Mastercard Inc. подорожали на 2,7%, поскольку одна из ведущих мировых платежных систем улучшила прогноз выручки на текущий год.

На этой новости рыночная стоимость конкурирующей Visa Inc. выросла на 1,3%.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. увеличилась на 1,2%. Интернет-ритейлер сообщил, что потратит $5 млрд в следующие 15-17 лет на создание второй штаб-квартиры компании в США, что позволит создать до 50 тыс. рабочих мест.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 22,86 пункта (0,1%) - до 21784,78 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 0,44 пункта (0,02%), составив 2465,1 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 4,56 пункта (0,07%) - до 6397,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики вторую сессию подряд. Укрепление курса иены, слабые данные о ВВП Японии и китайском экспорте отрицательно влияют на рынки акций региона.

Кроме того, новости о мощных ураганах в Атлантике и землетрясении магнитудой 8,4 у берегов Мексики сдерживают аппетит к риску.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%, до 161,71 пункта - до максимума за 10 лет.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,3%. Иена подорожала до максимума за 10 месяцев.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

При этом гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%, китайский Shanghai Composite почти не изменился.

Инвесторов по-прежнему тревожит ситуация в КНДР. В эту субботу Северная Корея празднует годовщину образования государства, и эксперты ожидают очередного запуска баллистической ракеты. По словам эксперта ING по Азии Роба Карнелла, на этом фоне участники рынка могут выйти из рисковых позиций перед выходными.

Рынок продолжает чутко реагировать на сигналы о денежно-кредитной политике в Европе и США.

Согласно окончательным данным, рост ВВП Японии во втором квартале составил 2,5% в пересчете на годовые темпы, а не 4%, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр до 2,9%.

Рост экспорта из Китая замедлился в августе до 5,5% в долларовом выражении с 7,2% месяцем ранее, эксперты в среднем ожидали повышения на 6%. Импорт подскочил на 13,3% вместо ожидавшихся 10%.

Цена бумаг China Gas Holdings увеличилась на 8% на торгах в Гонконге, до рекорда.

В пятницу дорожают акции высокотехнологичных компаний - Samsung Electronics (+2%), Tencent (+4%), Taiwan Semiconductor (+0,5%), которые обеспечили азиатским фондовым индексам основной объем роста в этом году.

Нефть умеренно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе.

Ослабление курса доллара, восстановление работы техасских НПЗ, надежды на продление соглашения ОПЕК+ положительно влияют на динамику нефтяного рынка.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК увеличилась на 24 цента (0,44%) - до $54,73 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,12 (0,24%) - до $49,21 за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,29 (0,5%), до $54,49 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,07 (0,1%), до $49,09 за баррель.

Инвесторы также следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.

"Мы ожидаем ухудшения спроса на нефть не только в техасском регионе, но, после урагана "Ирма", и во Флориде. Мы полагаем, что накопление запасов нефти продолжится в ближайшие недели в результате разрушения спроса, особенно с учетом того, что летний сезон вождения уже закончился", - отметил управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Около 12-13% нефтеперерабатывающих мощностей США по-прежнему выведены из строя.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило в четверг, что запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей.

Между тем, по оценкам S&P Global Platts, добыча нефти государствами ОПЕК сократилась в августе впервые за пять месяцев - на 170 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 32,65 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: /Финмаркет/
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