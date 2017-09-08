08 сентября 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: вероятны колебания возле текущих уровней
Большинство аналитиков предполагают колебания фондовых индексов около текущих уровней в начале сессии. В дальнейшем возможен рост.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон в целом благоприятствует продолжению повышения по индексу РТС (который рассчитывается по ценам в долларах), но динамика рублевых котировок российских акций в течение дня может оказаться разнонаправленной".
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших активах выступит ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне приближения урагана "Ирма" к американскому побережью нефть марки Brent поднялась в район 54,8 доллара за баррель. "Медведи" же будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, по итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,02% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,7%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем, что позитив с рынка энергоносителей перевесит, что позволит нашему рынку в начале дня продемонстрировать умеренный рост".
"Алор Брокер" (Кирилл Яковенко): "Российский фондовый рынок сегодня может продолжить рост, индекс РТС прибавит 0,3-0,5%. Поддержку рынку оказывает дорогая нефть, а сдерживающими факторами выступают обострение отношений между Россией и США, а также геополитическая напряженность из-за КНДР. На динамику торгов также может повлиять фактор пятницы, игроки захотят частично зафиксировать прибыль по российским акциям, полученную за эту неделю".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с незначительными изменениями в районе предыдущего закрытия по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед открытием торгов в России складывается слабо негативный. Впрочем, нефть продолжает дорожать, это частично будет компенсировать эффект от укрепления рубля. Как минимум, индекс ММВБ вполне способен не упасть ниже 2000 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "К положительным факторам, оказывающим влияние на торги акциями российских компаний, стоит отнести продолжающийся рост цен на энергоносители, однако общее настроение на мировых фондовых площадках носит скорее негативный характер. Уровень поддержки индекса ММВБ расположен на 2000, индекса РТС - на 1091. Мы ожидаем "бокового" движения отечественных индексов от уровня закрытия прошлой торговой сессии до уровней поддержки, возможные снижения рекомендуем выкупать под дальнейший рост".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Открытие торговой сессии сегодня может пройти вблизи отметки 2005-2010 пунктов ММВБ, что предполагает небольшое снижение относительно уровня вчерашнего закрытия. В течение дня ожидаем переход рынка к умеренному росту с движением в направлении 2020-2030 пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
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08 сентября 2017 года 13:04
Morgan Stanley ожидает, что по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центробанка РФ ключевая ставка будет понижена на 50 базисных пунктов - до 8,5% против 25 базисных пунктов, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре инвестбанка.
"Мы добавили локальные российские бонды в список наиболее... читать дальше
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08 сентября 2017 года 12:29
"Сейчас нефть вернулась к уровню $54,5 за баррель, но у рубля есть шансы сохранить результаты и даже улучшить их. На валютном рынке доллар продолжил дешеветь к остальным валютам, что оказывает поддержку нефти и рублю. Сейчас российская валюта будет стремиться к отметке 56,5 к доллару, но, скорее... читать дальше
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08 сентября 2017 года 12:05
"Несмотря на крайне мягкую тональность пресс-конференции и на неизменный пресс-релиз по итогам заседания, заявлений Драги о том, что наблюдаемая волатильность евро является источником неопределенности, оказалось недостаточно, чтобы прервать уверенное укрепление евро последних месяцев. ЕЦБ... читать дальше
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08 сентября 2017 года 12:00
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Между тем рекомендация для подорожавших бумаг... читать дальше
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08 сентября 2017 года 11:47
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к отметке 2030 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекции рубля вниз и выросшей нефти в ожидании восстановления работы техасских НПЗ после урагана "Харви"; настроения на мировых фондовых площадках смешанные. читать дальше
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08 сентября 2017 года 11:41
"Нефтяные цены стабилизируются после роста на протяжении четырех последних сессий. Отчет Минэнерго США, выходивший накануне не оказал заметного влияния на рынок. Участники торгов проигнорировали рост запасов сырой нефти на 4,6 mn bbl, равно как и сокращение запасов бензина (-3,2 mn bbl) и... читать дальше
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08 сентября 2017 года 11:21
Комментарии М.Драги о принятии «большей части» решений по QE на следующем заседании ЕЦБ отправило курс евро на новые максимумы, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Спекулянты рассчитывают на большую жёсткость регулятора и скорое сворачивание нетрадиционных мер стимулирования.... читать дальше
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08 сентября 2017 года 11:11
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 30% - до $9,91 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Между тем рекомендация для подорожавших бумаг компании была понижена с "покупать"... читать дальше
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08 сентября 2017 года 10:55
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 1,20 рубля до 1,13 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "Атона" была подтверждена.
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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08 сентября 2017 года 10:40
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что доллар вчера получил двойной удар. Из США вышли очень настораживающие новости по рынку труда, где очень резко взлетело число первичных обращений вследствие урагана Харви. Но это только первые данные, захватившие этот период. Теперь... читать дальше
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08 сентября 2017 года 10:27
Москва. 8 сентября. Изменения доллара США при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные, в то время как евро слегка подрастает, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики на мировых нефтяных площадках. читать дальше
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08 сентября 2017 года 10:26
"Фьючерс на нефть марки Brent завершил четверг умеренным повышением на фоне ожиданий приближения к США крайне сильного, по оценкам экспертов, урагана "Ирма" и крепости евро. Данные Минэнерго США по рынку энергоносителей за прошлую неделю, отразившие последствия урагана "Харви", оказались хуже... читать дальше
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08 сентября 2017 года 10:22
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК.
Новая прогнозная стоимость акций "АЛРОСА", рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 85 рублей за штуку.
Как отмечается в обзоре, эксперты не видят в... читать дальше
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08 сентября 2017 года 10:08
"Нефть накануне весьма резво отреагировала на статистику Минэнерго. На неделе, завершившейся 1 сентября, коммерческие запасы нефти выросли на 4,6 млн бар. до 462,4 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,2 млн бар., а дистиллятов – на 1,4 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на... читать дальше
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08 сентября 2017 года 09:58
"К положительным факторам, оказывающим влияние на торги акциями российских компаний, стоит отнести продолжающийся рост цен на энергоносители, однако общее настроение на мировых фондовых площадках носит скорее негативный характер. Уровень поддержки индекса ММВБ расположен на 2000, индекса РТС - на... читать дальше
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