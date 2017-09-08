Утренние прогнозы: вероятны колебания возле текущих уровней

Большинство аналитиков предполагают колебания фондовых индексов около текущих уровней в начале сессии. В дальнейшем возможен рост.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон в целом благоприятствует продолжению повышения по индексу РТС (который рассчитывается по ценам в долларах), но динамика рублевых котировок российских акций в течение дня может оказаться разнонаправленной".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших активах выступит ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне приближения урагана "Ирма" к американскому побережью нефть марки Brent поднялась в район 54,8 доллара за баррель. "Медведи" же будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, по итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,02% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,7%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем, что позитив с рынка энергоносителей перевесит, что позволит нашему рынку в начале дня продемонстрировать умеренный рост".

"Алор Брокер" (Кирилл Яковенко): "Российский фондовый рынок сегодня может продолжить рост, индекс РТС прибавит 0,3-0,5%. Поддержку рынку оказывает дорогая нефть, а сдерживающими факторами выступают обострение отношений между Россией и США, а также геополитическая напряженность из-за КНДР. На динамику торгов также может повлиять фактор пятницы, игроки захотят частично зафиксировать прибыль по российским акциям, полученную за эту неделю".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с незначительными изменениями в районе предыдущего закрытия по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед открытием торгов в России складывается слабо негативный. Впрочем, нефть продолжает дорожать, это частично будет компенсировать эффект от укрепления рубля. Как минимум, индекс ММВБ вполне способен не упасть ниже 2000 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "К положительным факторам, оказывающим влияние на торги акциями российских компаний, стоит отнести продолжающийся рост цен на энергоносители, однако общее настроение на мировых фондовых площадках носит скорее негативный характер. Уровень поддержки индекса ММВБ расположен на 2000, индекса РТС - на 1091. Мы ожидаем "бокового" движения отечественных индексов от уровня закрытия прошлой торговой сессии до уровней поддержки, возможные снижения рекомендуем выкупать под дальнейший рост".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Открытие торговой сессии сегодня может пройти вблизи отметки 2005-2010 пунктов ММВБ, что предполагает небольшое снижение относительно уровня вчерашнего закрытия. В течение дня ожидаем переход рынка к умеренному росту с движением в направлении 2020-2030 пунктов".