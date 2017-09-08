Динамика котировок российских акций в течение дня может оказаться разнонаправленной - ИФ "Олма"

Наиболее выраженной тенденцией на мировых рынках остается ослабление доллара США, ускорившееся после пресс-конференции М. Драги по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Ослаблению доллара сопутствует рост (выраженных в долларах) цен на драгметаллы и энергоресурсы. Остается вероятным сценарием ослабление доллара и по отношению к российскому рублю в начале торгов. Внешний фон в целом благоприятствует продолжению повышения по индексу РТС (который рассчитывается по ценам в долларах), но динамика рублевых котировок российских акций в течение дня может оказаться разнонаправленной, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.