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07 сентября 2017 года 19:50

Рубль слегка снижается к евро, но укрепляется к доллару в четверг вечером благодаря спросу на рублевые активы

Москва. 7 сентября. Доллар США умеренно снижается, евро немного подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся у мировых инвесторов спросу на рублевые активы в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 57,075 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался к минимумам с 7 июня - 56,78 руб./$1). Евро при этом стоил 68,63 руб./EUR1, подорожав на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,7 копейки - до 62,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост валютного курса рубля по отношению к доллару и бивалютной корзине 7 сентября связан, прежде всего, с сохраняющимся высоким спросом инвесторов на рублевые активы в ожидании активного снижения процентных ставок Банком России в ближайшие несколько месяцев. При этом мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на данных о коммерческих запасах топлива в США. Так, котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли на 0,3% - до $54,37 за баррель, в то время как цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,04% - до $49,14 за баррель.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее значительного увеличения - на 2,7 млн баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что резервы топлива в стране выросли на 2,8 млн баррелей. Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей, дистиллятов - на 1,396 млн баррелей. Консенсус-прогноз трейдеров и аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал снижение запасов бензина в США на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Существенное падение предполагалось в связи с закрытием нефтеперерабатывающих предприятий в Техасе из-за урагана "Харви".

"Сегодня на внутреннем валютном рынке мы вновь наблюдаем укрепление рубля к доллару. При этом евро немного укрепляется к рублю за счет своего роста к американской валюте на рынке Forex. Основной причиной укрепления курса нацвалюты являются сформировавшиеся на рынке ожидания снижения ключевой ставки Банка России как минимум на 50 базисных пунктов на заседании 15 сентября. Соответственно, ожидания снижения процентных ставок в целом по экономике стимулируют спрос на рублевые облигации, как государственные, так и корпоративные. Поддержка же со стороны нефтяных площадок практически нулевая, так как нефть торгуется разнонаправленно. Ожидается, что до заседания ЦБ РФ тенденция к укреплению рубля может продолжиться, и доллар может подешеветь еще на 0,5-1%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"Нефть преодолела $54 за баррель Brent, а рубль уверенно пробил 57,3 руб./$1 и продолжил укрепление. Спрос на нацвалюту также вызван интересом инвесторов к ОФЗ, который пока сохраняется, а также общей слабостью доллара на мировом рынке. Глобальной целью мог бы стать уровень 56 руб./$1, но на следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор снизит ставку с большой вероятностью, поэтому рубль может оказаться под давлением. Кроме того, ситуация на рынке нефти может поменяться быстро, как это было неоднократно, поэтому рубль вполне может откатиться назад", - считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, ЦБ РФ на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 15 сентября будет вести дискуссию о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п. "Я думаю, что на нескольких ближайших заседаниях будет дискуссия в диапазоне - от сохранения ставки до снижения ее на 50 б.п. На сентябрьском заседании вероятнее всего будет рассматриваться развилка между снижением на 25 б.п. или 50 б.п. Тут опять будет важна динамика плодоовощной продукции, от того, какие мы получим новые данные от участников рынка, как в целом ситуация будет развиваться. Может появиться и совершенно новая информация", - сказал И.Дмитриев.

ЦБ не планирует существенно пересматривать макроэкономический прогноз в сентябре по сравнению с июньским прогнозом, однако не исключает некоторых корректировок. "Что касается прогноза, то мы не планируем существенно его пересматривать в сентябрьском раунде, наша оценка общих тенденций в экономике схожа с той, которую мы публиковали в июньском докладе о денежно-кредитной политике. Но, конечно, будут некоторые уточнения. По инфляции траектория уточнится за счет новой точки текущих значений. Вышла хорошая статистика по росту ВВП за первый - второй кварталы, поэтому оценки по его росту могут быть несколько пересмотрены вверх", - отметил глава департамента.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, курс рубля в ходе торгов на "Московской бирже" продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на мировом рынке на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС США.

В свою очередь старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что укрепление российского рубля продолжается. Но сможет ли он дорожать дальше? Пока нефть сохраняет потенциал подъема в сторону $56,5-57 за баррель Brent (техническая картина позволяет на это рассчитывать), а спрос на российские ОФЗ остается высоким - да, сможет. При пробое уровня 57 руб./$1 вниз откроется путь к 56,8 руб./$1. Однако каждый новый шаг национальной валюты к укреплению все больше обнажает проблемы с доходами и расходами внутри бюджета.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 8 сентября на 19,76 копейки, до 57,1411 руб./$1, и опустил курс евро на 17,29 копейки, до 68,2436 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 34,68 копейки по отношению к среде и составил 57,0505 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 37,82 копейки по отношению к 6 сентября и составил 57,0218 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 374,09 млн, из которых $1 млрд 173,936 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 200,154 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 19,15 копейки к закрытию среды - до 68,2626 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 21,33 копейки по отношению к 6 сентября и составил 68,303 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR529,797 млн, из которых EUR195,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR334,573 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг преимущественно снизились по отношению к предыдущему торговому дню в ожидании снижения ключевой ставки Банка России на заседании 15 сентября. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 8,83% годовых, ставка на семидневный срок потеряла 7 б.п., опустившись до 8,99% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась по сравнению с 6 сентября на 3 б.п. - до 9,07% годовых, на срок 3 месяца - на 4 б.п., до 9,06% годовых. И лишь ставка МБК на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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