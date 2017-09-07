Рынок акций РФ в четверг консолидировался в районе 2010п по ММВБ на фоне роста нефти и укрепления рубля

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне роста нефти, сокращения геополитической напряженности вокруг КНДР и решения Европейского Центробанка не менять монетарную политику; индекс ММВБ просел к 2010 пунктам, а РТС превысил 1110 пунктов благодаря укреплению рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2010,17 пункта (-0,2%, максимум дня - 2025,37 пункта), индекс РТС - 1110,73 пункта (+0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.

Доллар упал до 57,02 рубля (-0,33 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +2,2% "префы").

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -0,8% "префы").

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (подросла Япония, просел Китай), плюсует Европа (FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,3-0,7%), но просела после роста Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Президент США Дональд Трамп и лидеры демократов Конгресса накануне согласовали пакет из трех мер: финансирование работы правительства и увеличение верхнего предела госдолга США до 15 декабря, а также выделение первого транша экстренной помощи (почти $8 млрд) на ликвидацию последствий урагана "Харви".

Поддержку Европе в четверг оказали статданные о ВВП еврозоны: оценка роста экономики зоны евро во втором квартале пересмотрена с 2,2% до 2,3% в годовом выражении.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять ключевые процентные ставки и объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц.

Вышедшая в четверг статистика Минэнерго США о запасах сырья на прошлой неделе оказалась негативной для рынка нефти. Так, запасы нефти выросли на 4,58 млн баррелей при прогнозах роста на 4 млн баррелей, а резервы бензина и дистиллятов сократились меньше ожиданий.

На этой статистике нефть Brent локально падала ниже $54 за баррель, однако возобновила рост на сохраняющихся ожиданиях, что восстановление работы НПЗ в США, закрывшихся после урагана "Харви", а также предполагаемые последствия урагана "Ирма", подстегнут спрос на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $54,39 за баррель (+0,4% и +1,5% накануне), октябрьская цена WTI - $49,2 за баррель (+0,1% и +1% в среду).

К побережью США приближается новый ураган - "Ирма", который достиг максимальной, пятой, категории мощности и уже опустошил ряд островов Карибского бассейна. Ураган "Ирма" признан одним из самых мощных в Атлантике за все время наблюдений.

Однако "Ирма", как ожидается, доберется до берегов США в штате Флорида, и вероятно, окажет меньшее влияние на нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий секторы, чем "Харви", который прошелся по основному нефтяному штату страны - Техасу и соседней Луизиане.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций в четверг двигался в восходящем тренде вслед за растущими европейскими площадками и нефтью, а сопутствующее укрепление рубля подогревало индекс РТС.

Оптимизм западных фондовых рынков обусловлен "голубиной" риторикой главы ЕЦБ Марио Драги. Регулятор сохранил базовые ставки на прежнем уровне и объемы выкупа активов в рамках программы QE. Более того, М.Драги повысил прогнозы по росту ВВП ЕС на 2017 год и понизил ориентир по инфляции на 2018-2019 годы.

Внутриполитическую ситуацию в США (сохраняющиеся противостояния в администрации Д.Трампа, слухи о возможной отставке замглавы и даже главы ФРС) несколько сгладил тот факт, что президент США и лидеры Конгресса сумели договориться о приостановке действия лимита госдолга до 15 декабря по формуле, которая использовалась ранее. Данное соглашение позволит перенести риски дефолта США по госдолгу как минимум до второго квартала 2018 года. Все это поддержало аппетит глобальных инвесторов к риску.

Интерес к российским активам был подогрет еще и ростом цен на нефть выше $54 за баррель Brent, которая обновила максимум с апреля. Помимо надвигающегося урагана "Ирма" поддержку нефти оказал продолжающий дешеветь доллар: индекс DXY опустился ниже 92 пунктов впервые с мая 2015 года на фоне внутриполитических распрей и разочарования невыполнением новой администрацией США своих предвыборных обещаний.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также полагает, что главным событием дня стали итоги заседание ЕЦБ - глава регулятора улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2017 году до 2,2% и просигнализировал о том, что стимулирование будет сохранено вплоть до декабря. При этом он указал, что большинство решений о будущем программы количественного смягчения может быть принято в октябре текущего года. Евро после выступления М.Драги превысил $1,2.

Для российского рынка акций внешний фон оказался позитивным, индекс РТС поднимался выше 1120 пунктов из-за локального отката доллара под отметку 57 руб./$1.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, укрепляющийся рубль давит на акции экспортеров, но среди нефтяников есть и растущие истории, что объясняется нефтью выше $54 за баррель Brent и перспективами энергетических проектов на Дальнем Востоке. Сбербанк увеличил прибыль по РСБУ в январе-августе на 34% - до 437 млрд рублей (в августе банк заработал 60,6 млрд рублей). Согласно заявлению главы "Газпрома" Алексея Миллера, концерн ожидает рекордный показатель экспорта в текущем году на уровне 190 млрд кубометров. "Транснефть" (MOEX: TRNF) (-1,8%) может увеличить дивидендные выплаты до 50% прибыли по МСФО, если на то будет распоряжение государства, о чем заявил президент компании Николай Токарев.

Рубль укрепляется за счет перспектив снижения ставки ЦБ РФ, макроэкономическая статистика также на стороне рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь-июль выросло на 23,5% - до $72 млрд.

ЕЦБ оставил ставки без изменений, а также напомнил, что они будут оставаться таковыми продолжительное время. Регулятор также подтвердил намерение покупать активы до декабря, или сверх того, если это будет необходимо. В начале пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что экономический рост в еврозоне выглядит солидным, но этого пока недостаточно, чтобы рост транслировался в повышение темпов инфляции.

Повышенная активность ураганов в США негативно сказывается на логистике поставок нефти. К тому же последствия урагана "Харви" еще не оценены в полной мере.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+39,8%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7,9%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+7,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,2%), депозитарные расписки Lenta Ltd (MOEX: LNTA). (+3,2%).

Подешевели бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-20,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5%), "Отисифарма" (MOEX: OTCP) (-5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,635 млрд рублей (из них 8,413 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).