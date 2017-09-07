Индекс ММВБ не смог удержать позиции - ИК "Фридом-Финанс"

В четверг основные российские фондовые индексы закончили торги разнонаправленным движением, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне противоречивых данных по запасам углеводородов в Штатах, нефть марки Brent смогла удержать позиции выше 54 долларов. Так, по данным Минэнерго США запасы нефти в стране выросли на 4,3 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов снизились на 3,2 и 1,4 млн баррелей. Основным же фактором, поддержавшим рост в «черном золоте», стало снижение добычи на 750 тыс. баррелей в сутки. Также росту наших акций способствовала динамика европейских площадок, где к окончанию дня основные индексы прибавили до 0,7%. При этом на американском рынке после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,2% и 0,1% соответственно, что поддержало российских «медведей». В результате к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,2%, отступив до 2010 пунктов, индекс РТС, на фоне снижения пары доллар/рубль, поднялся на 0,4%, до 1111 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Энел Россия и ТГК-1, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка закрылись бумаги ММК и «префы» Сбербанка, прибавившие 3,5% и 2,2% соответственно. Стоит отметить, что сегодняшнее снижение индекса ММВБ вполне укладывается в рамки коррекции и не отменяет сценарий роста, первой целью которого может выступить отметка 2100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю, что было обусловлено динамикой пары евро/доллар на международном валютном рынке. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,5%, отступив до 57 рублей, евро, напротив, вырос на 0,3%, преодолев 68,5 рубля. Отметим, что в американской валюте продолжает развиваться «медвежий» сценарий. После пробоя уровня 57,5 рублей, следующей поддержкой для доллара выступают годовые минимумы, установленные в районе 56 рублей. Скорее всего именно этот уровень является ближайшей целью снижения. При этом, после его тестирования возможен некоторый коррекционный рост, после чего рынок будет определятся с дальнейшим направлением движения.

"В рамках вечерней сессии мы не исключаем продолжения роста на рынке энергоносителей. «Быки», поддержанные существенным снижением добычи в США, могут попытаться вывести нефть марки Brent в район 55 долларов, что поддержит наши активы и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. В этом случае на открытии российского фондового рынка в пятницу мы можем увидеть возобновление роста", - прогнозирует эксперт ИК.