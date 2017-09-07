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07 сентября 2017 года 19:13
Индекс ММВБ не смог удержать позиции - ИК "Фридом-Финанс"
В четверг основные российские фондовые индексы закончили торги разнонаправленным движением, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне противоречивых данных по запасам углеводородов в Штатах, нефть марки Brent смогла удержать позиции выше 54 долларов. Так, по данным Минэнерго США запасы нефти в стране выросли на 4,3 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов снизились на 3,2 и 1,4 млн баррелей. Основным же фактором, поддержавшим рост в «черном золоте», стало снижение добычи на 750 тыс. баррелей в сутки. Также росту наших акций способствовала динамика европейских площадок, где к окончанию дня основные индексы прибавили до 0,7%. При этом на американском рынке после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,2% и 0,1% соответственно, что поддержало российских «медведей». В результате к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,2%, отступив до 2010 пунктов, индекс РТС, на фоне снижения пары доллар/рубль, поднялся на 0,4%, до 1111 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Энел Россия и ТГК-1, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка закрылись бумаги ММК и «префы» Сбербанка, прибавившие 3,5% и 2,2% соответственно. Стоит отметить, что сегодняшнее снижение индекса ММВБ вполне укладывается в рамки коррекции и не отменяет сценарий роста, первой целью которого может выступить отметка 2100 пунктов. На валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю, что было обусловлено динамикой пары евро/доллар на международном валютном рынке. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,5%, отступив до 57 рублей, евро, напротив, вырос на 0,3%, преодолев 68,5 рубля. Отметим, что в американской валюте продолжает развиваться «медвежий» сценарий. После пробоя уровня 57,5 рублей, следующей поддержкой для доллара выступают годовые минимумы, установленные в районе 56 рублей. Скорее всего именно этот уровень является ближайшей целью снижения. При этом, после его тестирования возможен некоторый коррекционный рост, после чего рынок будет определятся с дальнейшим направлением движения. "В рамках вечерней сессии мы не исключаем продолжения роста на рынке энергоносителей. «Быки», поддержанные существенным снижением добычи в США, могут попытаться вывести нефть марки Brent в район 55 долларов, что поддержит наши активы и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. В этом случае на открытии российского фондового рынка в пятницу мы можем увидеть возобновление роста", - прогнозирует эксперт ИК.
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07 сентября 2017 года 19:50
Рубль слегка снижается к евро, но укрепляется к доллару в четверг вечером благодаря спросу на рублевые активы
Москва. 7 сентября. Доллар США умеренно снижается, евро немного подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся у мировых инвесторов спросу на рублевые активы в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. читать дальше
.07 сентября 2017 года 19:39
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Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне роста нефти, сокращения геополитической напряженности вокруг КНДР и решения Европейского Центробанка не менять монетарную политику; индекс ММВБ просел к 2010 пунктам, а РТС превысил 1110 пунктов благодаря укреплению рубля. читать дальше
.07 сентября 2017 года 18:40
Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и продолжающемуся повышению цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились. читать дальше
.07 сентября 2017 года 17:30
четверг, 7 сентября, российский рынок снова движется в позитивном тренде вслед за торгующимися в зеленой зоне европейскими площадками и дорожающей нефтью, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – даже 1,2%, на фоне укрепляющегося... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:58
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.07 сентября 2017 года 16:53
Новости о росте напряженности вокруг Северной Кореи в последнее время доминировали на рынке золота. Несмотря на это, мы полагаем, что ключевыми драйверами недавнего роста цен на золото стали неожиданное ослабление доллара США и улучшение настроений на рынке фьючерсов из-за проблем в администрации... читать дальше
.07 сентября 2017 года 16:31
"Российский рынок акций завершит день ростом на фоне успешного Восточного экономического форума, а также ряда позитивных корпоративных событий. Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, что оказывает поддержку рублю. Кроме того, усиление отечественной валюты происходит на фоне улучшения прогноза... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:52
"Рубль вновь обновил 2,5-месячный максимум с самого утра, добравшись до отметки 56,88. Главным фактором роста рубля остается динамика нефти – сегодня Brent обновила 3,5-месячный максимум на отметке 54,66 долл./баррель. Ожидания больших убытков в сезон ураганов в США, а также вероятность резкого... читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:40
Москва. 7 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и сохраняющемуся у мировых инвесторов высокому "аппетиту к риску" на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.07 сентября 2017 года 15:32
"В первую половину четверга, 7 сентября, курс рубля вырос относительно доллара на 30 копеек -до 57 руб./доллар. Сегодня поддержку рублю оказывают как продолжающие дорожать цены на нефть, так и ослабление курса доллара относительно основных валютных пар. Дело в том, что в преддверии заседания ЕЦБ,... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:57
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.07 сентября 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65 – 57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает укрепляться, опираясь на позитивную динамику нефти, а также рост спроса на российские ОФЗ. Дополнительным фактором поддержки выступает слабость доллара на фоне слабой статистики и неопределенной позиции ФРС. Котировки Brent преодолели... читать дальше
.07 сентября 2017 года 14:28
Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ поддерживают курс рубля - "Аналитика Онлайн"
Минфин провел очередное успешное размещение облигаций. Котировки черного золота бьют рекорды из-за урагана, который надвигается на побережье США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Минфин вчера в очередной раз реализовал весь объем предлагаемых... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:56
"Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, посвященное монетарной политике и пресс-конференция Марио Драги, - указывает начальник управления торговых операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Курс евро продолжает рост к доллару на фоне ожидания завершения QE. Также будет... читать дальше
.07 сентября 2017 года 13:24
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи четырехнедельных максимумов по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в США возвращаются к работе после урагана Харви, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
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